Važno otkriće: Crv s moći regeneracije mogao bi pomoći u borbi protiv tumora

Sitna životinja s izvanrednom sposobnošću mogla bi nas naučiti kako regenerirati izgubljene ili oštećene dijelove tijela. Odrubljivanje glave je smrtonosno za većinu životinja, ali ne i za pljosnatog crva.

Odrubite joj glavu i ona će jednostavno ponovno izrasti. I glava bez tijela može izrasti u potpuno novo tijelo u roku od nekoliko dana. Zapravo, gotovo svaki dio ovog crva može regenerirati cijelo tijelo.

Ova izvanredna moć svodi se na matične stanice, a nova istraživanja biologije plosnatih crva pokazuju da imamo još mnogo toga za naučiti o tome kako ove samoobnavljajuće, nediferencirane stanice djeluju na obnovu dijelova tijela, piše Science Alert.

Tajne matičnih stanica

Schmidtea mediterranea, slatkovodni plosnati crv (ili planarija), ima odrasle pluripotentne matične stanice raspoređene po cijelom svom duguljastom tijelu nalik palačinki. Ove stanice imaju potencijal da se razviju u bilo koju drugu vrstu stanice, a planarije su posebno dobre u njihovom gomilanju.

Kod ljudi, matične stanice čine manje od jednog posto našeg tijela. Oko 15 posto planarije čine matične stanice. Kada je pljosnati crv ozlijeđen, njegova rezerva matičnih stanica brzo se umnožava i može čak putovati tamo gdje je potrebna.

Kod većine drugih životinja, matične stanice se pohranjuju na određenim mjestima u tijelu, zvanim niše, gdje je njihova budućnost uglavnom isplanirana od strane okolnih stanica. "Na primjer, matične stanice koje stvaraju krv nalaze se u nišama unutar koštane srži gdje se dijele kako bi se same obnovile i stvorile nove krvne stanice", kaže Frederick Mann Jr., biolog iz Stowers Instituta za medicinska istraživanja koji je vodio novu studiju.

Detalji analize

S druge strane, čini se da su matične stanice planarija prilično ravnodušne prema susjednim stanicama. Primjerice, Mann i kolege primijetili su da su često okružene vrlo velikom vrstom stanica s više "ruku", koje je tim nazvao "hekatonoblasti" po čudovištu s mnogo ruku iz grčke mitologije.

Ipak, detaljna analiza transkriptoma planarija, i kod zdravih planarija i kod onih koji se oporavljaju od ozljede, otkrila je da hekatonoblasti nisu imali ulogu u određivanju sudbine matičnih stanica. To je, kaže Mann, "protivno tipičnoj vezi između matičnih stanica i njihove niše".

Umjesto toga, čini se da su sudbina i funkcija matičnih stanica usko povezane s crijevnim stanicama. One nisu imale izravan kontakt s matičnim stanicama, a ipak su eksperimenti otkrili da su ključne u regulaciji položaja i funkcije stanica tijekom regeneracije. "Sada smo pokazali da normalna niša možda nije ključna za funkcioniranje matičnih stanica", kaže Mann. "Neke matične stanice, poput onih u planariji, pronašle su način da budu neovisne i mogu se pretvoriti u bilo koju vrstu stanice bez potrebe za obližnjom nišom.", dodaje.

Važno otkriće za tumore

Ali postoji dobar razlog zašto su naše vlastite matične stanice obuzdane. Kod mnogih životinja, uključujući i ljude, stanice koje nekontrolirano rastu često su poznatije kao rak.

"Nadamo se otkriti osnovna pravila koja vode matične stanice da postanu specifična tkiva, a ne da postanu nekonvencionalne, jer većina tumora kod ljudi nastaje kada matične stanice prestanu slijediti ta pravila", kaže molekularni biolog sa Stowersa Alejandro Sánchez Alvarado.

"Što više razumijemo kako obližnje stanice i ukupni signali u tijelu rade zajedno kako bi pojačali sposobnost i snagu naših matičnih stanica, to ćemo biti bolji u stvaranju načina za poboljšanje prirodnog iscjeljenja tijela. Ovo znanje bi moglo pomoći u razvoju novih tretmana i regenerativnih terapija za ljude u budućnosti", rekao je biolog Sánchez Alvarado.

