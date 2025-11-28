Vatrogasci spašavali djevojčicu iz veš mašine: Rastavili pa prepilili bubanj u sat vremena

Njemački vatrogasci iz Darmstadta u četvrtak su imali nesvakidašnju intervenciju. Spašavali su dijete koje je zaglavilo u perilici rublja. Akcija je trajala malo više od sat vremena, a djevojčica je zadobila lakše ozljede, piše Fenix.

Prema informacijama policije, dijete je ostalo zaglavljeno u bubnju za pranje. Nije jasno kako je točno došlo do ove neobične nesreće. Vatrogasci su odmah krenuli s akcijom spašavanja. Utvrdili su da je djevojčica u teškoj situaciji, no stabilno pa su imali dovoljno vremena za pažljivo izvlačenje.

Prvo su rastavili vanjske dijelove perilice. Uskoro je postalo jasno da će za sigurnosno oslobađanje biti potrebna specijalizirana oprema. Korištenjem sabljaste pile, koja omogućava precizan i siguran rez, vatrogasci su uspjeli osloboditi djevojčicu bez dodatnih ozljeda. Dijete je nakon toga preuzela ekipa hitne pomoći. Vatrogasna akcija trajala je ukupno 1 sat i 3 minute.

Nedavno slična nesreća

Začudo, ovo nije prva ovakva nesreća. Nedavno smo pisali o sličnom slučaju. Djevojčica (13) je ušla u sušilicu rublja i nije mogla izaći. Dobrovoljno austrijsko vatrogasno društvo Mödling spasilo je djevojčicu. Nije poznato koliko je bila u sušilici.

Vatrogasci su, stigavši u kupaonicu pokušali izvući djevojčicu bez upotrebe alata, ali bez uspjeha. Dok su spasioci i medicinari umirivali djevojčicu i pružali joj prvu pomoć, isključili su stroj iz struje, a kućište sušilice pažljivo rastavili.

Kako se stanje zarobljene djevojčice pogoršavalo, vatrogasci su morali posegnuti za hidrauličkim alatom. Tek tada su uspjeli napraviti dovoljno prostora da je pažljivo oslobode. Nakon izvlačenja, 13-godišnjakinja je položena na nosila, stabilizirana i prevezena u bolnicu.

