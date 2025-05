Zašto papa već tri stoljeća ne nosi bradu? Ako se to dogodi, može ispasti smiješan

Bradatog papu nikad niste vidjeli, ni uživo ni na fotografiji. Umjetnu “inteligenciju” i photoshop izuzimamo. Na slikama povijesnih papa, to da. No ne u posljednjih 325 godina.

Posljednji bradati papa bio je Antonio Pignatelli koji je Crkvu predvodio devet godina i 77 dana kao Inocent XII. od 1691. do 1700. godine.

Poznat je po buli Romanum decet Pontificem (lat. Rimskom dolikuje prvosvećeniku) protiv nepotizma u Crkvi kojom ograničuje svoje nasljednike da kardinalom imenuju više od jednog rođaka.

Kad piješ ovaj kalež, ne smoči bradu

Papa Inocent XII. ograničio je institut kardinala nećaka, ali brade nije ni propisao ni zabranio. Nije to učinio ni njegov nasljednik Klement XI. No brade su iz papinske kurije ipak netragom nestale i već ih više od tri stoljeća nema na Petrovu tronu. Povjesničari kulture podrobno su proučavali to pitanje i pretresali ga po svim stavkama. Došli su do zaključka da su tome uglavnom kumovala dva razloga, a oba leže – u ljepoti. Ili barem u izgledu samom. Stručnije rečeno, pronašli su jedan praktični razlog i jedan kulturološki.

Praktični je razlog nestanka brade s lica svetih očeva bio – kalež. Nezgodno je i zahtjevno, teško i vlagonosno, naime, piti iz kaleža, a ne okvasiti brkove i bradu. Još je nezgodnije ako su kapljice neprimjetne, pa naknadno izmigolje iz dlačica i pojave se kao uočljive mrlje na misnom ruhu ili oltarskom platnu. A najneprikladnije je smoče li se brade tako da, unatoč pomnoj dnevnoj njezi, izgled samog gospodina pape postane neprikladan ili – Bog da prosti – smiješan.

Kulturolozi su uzrok iščeznuća brade pronašli u Prijestolnici Mode. Onodobni pariški visoki krugovi njegovali su izgled glatko obrijanih obraza. Francuski kraljevski dvor kao uzor elegancije odrazio se i na izgledu lica papinske palače. Svi su francuski kraljevi, od Luja XIV. do Luja XVIII. bili bez brkova i brade. Dapače, utjecaj je bio toliko jak da ni jedan jedini naknadni pokušaj uvođenja brade u vatikansku modu do danas nije uspio. I tako stoljeće, pa još jedno i još jedno nije bilo bradatog pape.

Puna šaka brade

A postoje li kanonske odredbe o dlakama Njegove Svetosti? Ili svećenika uopće? Za grkokatolike ilitiga katolike istočnoga obreda očekivano je da imaju bradu i poznato da je mnogi od njih, bili svećenici ili biskupi, i nose. Ni među svećenicima zapadnoga obreda nije neobično vidjeti bradonju. Može se tek primijetiti da se stilovi uvelike razlikuju. Istok je skloniji tradicionalnoj, a Zapad pomodnoj bradatosti. No papa je ipak papa. Je li što o njegovoj bradatosti propisano?

Ukratko rečeno – takvoga propisa nema. Propisi traže od svećenika da izgledaju uredno i dolično, svi, od zadnjeg do prvog, a o Prvom je ovdje riječ. Nikakav tretman dlaka nije ni propisan ni zabranjen. Stoga je vjerojatnost da nakon riječi Habemus papam! na balkon išeće bradonja jednaka količniku broja bradatih kardinala izbornika i ukupna njihova broja. A smatraju li njihove uzoritosti bradu konzervativnom ili liberalnom, to ovisi o tome koliko im je svjetonazor i ukus dlakav.

