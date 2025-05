Vatikan prodaje pogled na dimnjak: Cijena? Počnite štedjeti do iduće konklave

Konklava, proces u kojem kardinali biraju novog papu, ne samo da privlači pažnju vjernika diljem svijeta, već i brojne turiste i novinare koji žele biti prisutni na ovom važanom trenutak u povijesti Katoličke crkve. Iako se prvenstveno radi o vjerskom događaju, konklava je postala i veliki izvor prihoda za Vatikan.

Svi se natječu za što bolje mjesto

Ove godine na konklavi u Vatikanu akreditirano je čak 5.300 novinara, koji se natječu za najbolja mjesta s kojih će izvještavati o odabiru novog pape. No, jedan od najvažnijih elemenata u tom procesu je dimnjak Sikstinske kapele, koji služi kao signal za cijeli svijet o tome je li novi papa izabran.

Crni dim označava da kardinali još nisu došli do odluke, dok bijeli dim signalizira da je novi papa izabran. Zbog toga, mediji nastoje osigurati najbolji mogući pogled na dimnjak. Balkoni s najboljim pogledom nalaze se u ulici Via Paolo VI. Vatikan iznajmljuje ove pozicije po cijeni od 500 eura na dan, javljaju talijanski mediji. S obzirom na to da konklava traje nekoliko dana, jasno je da su prihodi od najma pozicija značajni.

Proces će trajati

U srijedu navečer, kada se pojavio crni dim, postalo je jasno da kardinali nisu izabrali papu u prvom krugu glasovanja. Ipak, očekuje se da će proces trajati i da bi bijeli dim mogao obasjati Vatikan već jutros, ako bude izabran novi papa.

Konklava tako ne predstavlja samo vjerski događaj, već je i veliki medijski i turistički spektakl koji generira značajne prihode za Vatikan, ali i omogućava svijetu da bude svjedokom jednog od najvažnijih trenutaka u povijesti Katoličke crkve.

