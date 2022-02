Najprije je svanuo još jedan dan novog usijanja na rusko-ukrajinskoj granici, a onda je ubrzo uslijedio svojevrsni antiklimaks. U ponedjeljak je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, posve neuobičajeno, javno izjavio kako raspolaže informacijom da će u ruska invazija na njegovu zemlju započeti ove srijede, 16. veljače. Potom je CNN prenio nove satelitske snimke koje prikazuju dodatno gomilanje ruske vojske, vlakove koji prevoze dodatne tenkove, a čak su spomenute i balističke rakete kratkog dometa Iskander-M koje je ruska strana navodno smjestila na domašaj ukrajinskih gradova.

Što će biti zna samo Putin

Nakon svega, iz Kremlja je stigla naizgled rutinska vijest da je ruska vojska završila vojne vježbe i započela povlačenje. Barem jedan njen dio. Potvrdio je to i ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekavši da je njegova zemlja sa zapadnim partnerima uspjela spriječiti daljnju eskalaciju.

''Situacija je i dalje napeta, ali pod kontrolom'', kazao je Kuleba.

Nakon što je mjesecima, iz dana u dan, situacija išla k usijanju, danas je naglo popustila. Teško je reći je li doista riječ o deeskalaciji, ali ono što se zasad sa sigurnošću može ustvrditi jest da je ruski predsjednik Vladimir Putin taj koji diktira igru, šalje i povlači vojsku. Da sve ovisi o njemu, kaže i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

''Hoće li Putin doista narediti pokretanje invazije 16. veljače ili bilo kog drugog datuma, praktički je nemoguće znati osim ako ne sjedite s njime u Kremlju'', kaže Avdagić za Net.hr.

Usporedba s Kubanskom krizom

''Sve ovo što se događa usporedivo je možda jedino s Kubanskom krizom 1962. godine, koja se događala u doba Kennedyja i Hruščova. Ta je raketna kriza završila dogovorom, ali je u bila Kennedyjeva medijska pobjeda. U ovoj sadašnjoj priči, čini mi se da Putin i elita oko njega prije svega žele medijski pobijediti te dokazati da je Rusija velesila. Kratkoročno, uspijeva im i jedno i drugo. Dugoročno, to bi im se moglo osvetiti. Putin na koncu može reći da su čitavu situaciju izmislili zli zapadni mediji i zli zapadni političari koji su stvaranjem panike radili štetu Rusiji. U tom smislu, on se zaista može smješkati i govoriti da je medijski pobijedio. Međutim, ostaje gorak okus svima koji će ubuduće išta raditi s Rusijom'', pojašnjava Avdagić.

On dodaje kako Putin svojim odnosom prema Ukrajini, koju očito ne priznaje kao suverenu državu, šalje poruku i vojno neutralnim zemljama, poput Finske i Švedske, da ne pomišljaju na ulazak u NATO.

'Ne znamo koji bi bio glavni cilj invazije'

Što se tiče same napetosti između Rusije i Ukrajine, zapravo Rusije i NATO-a, Avdagić kaže kako je došla do usijanja, a da zapravo nismo saznali koji bi bio glavni cilj Rusije u slučaju invazije.

''Mi ne znamo je li Putinov cilj uzeti samo crnomorsku obalu i doći do Pridnjestrovlja u Moldaviji ili je, kako neki tumače, cilj kompletna Ukrajina. Sve to, na koncu, opet ovisi o Putinu. On je taj koji će odlučiti'', kaže.

U širem kontekstu, Avdagić kaže kako bi najgore bilo ako je cilj podizanje nove 'željezne zavjese' kao u doba Hladnog rata.

''To bi bilo prilično pogubno za Rusiju. Taj povod tipa 'mi smo morali učiniti to u Ukrajini zbog onoga što Zapad čini nama' daleko je jednostavnija i povoljnija pozicija za rusko rukovodstvo prema vlastitom stanovništvu. A to će stanovništvo, ako do toga dođe (ponovnog spuštanja 'željezne zavjese') sigurno osjetiti teške posljedice'', napominje Avdagić.

'Kina nije iselila veleposlanstvo u Kijevu'

Bez obzira na povlačenje dijela ruskih snaga, hladan znoj izbija zbog toga što su ovih dana spomenuti i balistički projektili, odnosno nuklearno oružje uočeno na satelitskim snimkama konvoja koji su se kretali zapadnim dijelom Rusije.

''To je novost u kontekstu prijetnje Ukrajini. Zasad mislim da prijetnja ipak nije velika, a u tom smislu treba znati da Kina nije iselila svoje veleposlanstvo u Kijevu. Najgore moguće zamislivo bi bilo da se upotrijebe ti projektili. Ne samo za Ukrajince i žrtve koje bi podnijeli, bilo bi to pogubno za čitav svijet. Upotreba takvog oružja prema urbanim područjima u potpunosti bi promijenila svijet'', zaključio je Avdagić.