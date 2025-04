Kina objavila ultimatum Trumpu: 'Greška nad greškama! Borit ćemo se do kraja!'

Azijska su tržišta pala u ponedjeljak, pri čemu su dionice u Hong Kongu pale za 13,2% u najgorem danu od 1997. godine, tijekom azijske financijske krize. Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od carina, stižu žestoke reakcije.

Trump je zaprijetio Kini još većim carinama

Stigla žestoka reakcija Kine

EU najavila protumjere

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

'Vjerujem da Kina ozbiljno misli'

7.07 - Ostalo je nešto više od 48 sati do uvođenja carina, a brojke su zastršujuće, piše Annabelle Liang za BBC. Kina se već suočava s porezom od 54 posto na izvoz u SAD. Američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio da će to gotovo udvostručiti, kao odgovor na plan Pekinga da uzvrati carinama. Liang piše da je malo vjerojatno da će Kina odustati, iako bi carine mogle osakatiti njezin izvozni sektor, prema analitičarima.

"Vjerujem da Kina ozbiljno misli kada kaže da će se boriti do kraja. Bit će milo za drago ako SAD doista ponovno podigne carine, Kina će to uskladiti", rekao je Dan Wang iz konzultantske tvrtke Eurasia Group.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je unatoč činjenici da će predložene carine "izbrisati cjelokupnu profitnu maržu (kineskog) izvoznog sektora".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alfredo Montufar-Helu iz think tanka The Conference Board vjeruje da bi bilo "pogrešno misliti da će Kina odustati" jer Peking ne želi "ispasti slab". "Nažalost, sada smo dospjeli u slijepu ulicu koja će vjerojatno dovesti do dugoročne ekonomske boli", rekao je Montufar-Helu.

Kina zaprijetila protumjerama Trumpu

6.30 - Kina je zaprijetila da će "odlučno poduzeti protumjere" kao odgovor na prijetnju Donalda Trumpa dodatnim carinama od 50 posto na kineski uvoz.

U priopćenju Ministarstva trgovine navodi se da je američko nametanje "takozvanih 'recipročnih carina'" Kini "potpuno neutemeljeno i da je tipična jednostrana praksa maltretiranja".

Nagovijestilo je da bi u budućnosti moglo doći do dodatnih tarifa odmazde. "Protumjere koje je Kina poduzela usmjerene su na zaštitu njezinog suvereniteta, sigurnosti i razvojnih interesa te na održavanje normalnog međunarodnog trgovinskog poretka. Potpuno su legitimne", priopćilo je ministarstvo.

"Američka prijetnja eskalacijom carina Kini je greška nad greškama i još jednom razotkriva ucjenjivačku prirodu SAD-a. Kina to nikada neće prihvatiti. Ako SAD inzistira na svom putu, Kina će se boriti do kraja."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trumpova prijetnja, izrečena na društvenim mrežama, uslijedila je nakon što je Kina rekla da će uzvratiti na američke carine najavljene prošlog tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Amerika je najavila dodatne carine od 50 posto

"Ako Kina do sutra, 8. travnja 2025., ne povuče svoje povećanje od 34% iznad već dugoročnih trgovinskih zlouporaba, Sjedinjene Države će Kini nametnuti DODATNE carine od 50%, počevši od 9. travnja", napisao je na Truth Social.

"Osim toga, svi razgovori s Kinom koji se tiču ​​njihovih traženih sastanaka s nama bit će prekinuti!"

Ako gospodin Trump provede svoje planove, to bi značilo da bi američke carine na uvoz iz Kine dosegle ukupnih 104%.

Novi porezi bili bi nagomilani povrh carina od 20% najavljenih kao kazna za ono što predsjednik smatra ulogom Kine u krizi s fentanilom u SAD-u i njegovih zasebnih carina od 34% objavljenih prošlog tjedna.

Azijska su tržišta pala u ponedjeljak, pri čemu su dionice u Hong Kongu pale za 13,2% u najgorem danu od 1997. godine, tijekom azijske financijske krize.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Većina američkih tržišta bila je u padu u ponedjeljak, pri čemu je S&P 500 zaključio dan s padom od 0,23%, dok je Dow Jones Industrial Average završio s padom od 0,91% - iako je Nasdaq završio u plusu, s rastom od 0,10%.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Referentni indeks dionica u Ujedinjenom Kraljevstvu, FTSE 100, zaključio je s padom od 4,38% - što je jedan od najvećih padova u godinama, u skladu s padom zabilježenim u prvim danima karantina zbog COVID-19, ali manje strm od gubitka od 4,95% zabilježenog u petak.

Trump: 'Nema pauziranja'

Trump isključio je mogućnost pauziranja svojih sveobuhvatnih carina u ponedjeljak navečer po američkom vremenu, rekavši: "Ne gledamo na to."

Trump je također ustvrdio da su SAD "prokrale mnoge zemlje tijekom godina", dodavši: "Ne možemo više. Ne možemo više biti glupi ljudi."

POGLEDAJTE VIDEO Pada dolar, bitcoin, zlato, ruše se burze od Tokija do Zagreba! Kako će Europa odgoditi na Trumpov trgovinski rat?