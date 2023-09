Na početku svoga trećeg mandata, Xi Jinping popunio je najviše redove kineske vlasti sebi lojalnim ljudima za koje se nadao da će mu pomoći u ostvarenju njegovih velikih vizija za Kinu.

Međutim, manje od godinu dana kasnije, Xijeva odabrana elita izaziva potrese postavljajući pitanja o njegovim odlukama te time slabeći povjerenje u njegovu vladavinu i šaljući takvu sliku prema van u vrijeme dok se Kina suočava s velikim gospodarskim problemima kod kuće i konkurentskim natjecanjem s SAD-om na svjetskoj sceni, piše CNN.

Iznenadni 'nestanak' dvojice ministara

U samo nekoliko mjeseci nestala su dva visoka člana Xijevog kabineta koji su bili ključni kineski pregovarači sa svijetom. Ministar obrane Li Shangfu nije viđen u javnosti već tri tjedna, što je potaklo nagađanja da se nalazi pod istragom. Nekoliko tjedana ranije, ministar vanjskih poslova Qin Gang naglo je smijenjen nakon što je mjesec dana izbivao iz javnosti. Njihov iznenadni 'nestanak' dogodio se u vrijeme kada Xi nastoji eliminirati sve uočene prijetnje i ranjivosti u nastojanju da ojača nacionalnu sigurnost, a usred rastućih napetosti sa Zapadom.

I Li i Qin bili su među pet članova kineskog državnog vijeća, što je viši položaj od redovnog ministarskog. Li je također član Središnjeg vojnog povjerenstva, moćnog tijela na čelu s Xijem koje zapovijeda oružanim snagama.

Uzdrmane raketne snage kineske vojske

Iznenadna smjena dvojice najviših generala uzdrmala je Raketne snage Narodne oslobodilačke vojske, elitnu postrojbu koju je osnovao Xi kako bi osuvremenio kineske konvencionalne i nuklearne raketne sposobnosti, te je zavladao strah od moguće opsežnije čistke u vojsci. Kineska vlada, koja je pod Xijem postala još netransparentnija, ponudila je malo javnih objašnjenja niza kadrovskih promjena, ne trudeći se uopće opovrgnuti nagađanja koja su se proširila.

U utorak je Wall Street Journal izvijestio kako je istraga Komunističke partije otkrila da je Qin bio u izvanbračnoj aferi dok je služio kao kineski diplomat u Washingtonu, pozivajući se na dobro informirane izvore. No, kinesko je ministarstvo vanjskih poslova odbilo komentirati te tvrdnje.

Nedostatak transparentnosti u vezi sa sudbinom dvojice visokih dužnosnika zadao je udarac međunarodnoj slici Pekinga, koji je svoj politički model reklamirao kao stabilniji i učinkovitiji od zapadnih demokracija.

Politički rizičan odnos s podređenima

Stručnjaci kažu da je rastuća neizvjesnost među kineskom vladajućom elitom razotkrila ranjivosti njezina jednostranačkog sustava, koja je još veća otkako je Xi u svome trećem mandatu dodtano povećao koncentraciju osobne moći.

"Ono što se događa u Kini doista predstavlja i odražava apsolutno velik politički rizik koji proizlazi iz središta vlasti", rekao je za CNN Drew Thompson, viši znanstveni suradnik na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru.

"Politički rizičan je i odnos Xija s podređenima koje je sam izabrao, ali i nedostatak uspostavljenih pravila i normi o ponašanju unutar tog sustava. Kao ministar obrane, što je u Kini uglavnom ceremonijalna funkcija, Li ne zapovijeda borbenim snagama. Ali on je važno lice kineske vojne diplomacije u svijetu", ističe James Char, znanstveni novak iz Učilišta međunarodnih studija u Singapuru.

"Ako je Li Shangfu stvarno u nevolji, Peking će biti shvaćen na vrlo negativan način zbog tako brze smjene dvojice državnih vijećnika u trećem mandatu Xi Jinpinga", dodao je Char.

Je li Li smijenjen zbog odnosa s SAD-om?

Otkako je u ožujku bio unaprijeđen na tu dužnost, Li je dva puta putovao u Moskvu kako bi se sastao sa svojim ruskim kolegom, posjetio je i bjeloruskog predsjednika Lukašenka u Minsku te se rukovao s američkim ministrom obrane Lloydom Austinom na sigurnosnoj konferenciji u Singapuru. Međutim, posljednjih tjedana Li je navodno propustio niz diplomatskih obaveza, uključujući godišnji sastanak o obrani granice s vijetnamskim dužnosnicima i sastanak sa zapovjednikom singapurske mornarice u Pekingu.

No stručnjaci su uočili da postoji i jedna prednost u Lijevoj tajanstvenoj odsutnosti kada je riječ o naporima da se stabiliziraju odnosi SAD-a i Kine. Liju su, naime, SAD uvele sankcije 2018. godine zbog kineske kupnje ruskog oružja, a Peking je više puta dao do znanja da se Li neće sastati s američkim dužnosnicima ako se sankcije ne povuku. Ako bi Li bio smijenjen s mjesta ministra obrane, to bi potencijalno moglo otvoriti prostor za nastavak vojnih pregovora na visokoj razini između dviju supersila.

'Pitat će Xija koga je to postavio na dužnosti'

Potencijalni pad Xijevih lojalista loše bi se odrazio na vrhovnog vođu, koji je u svojim rukama koncentrirao moć i donošenje odluka do razine neviđene u Kini posljednjih desetljeća, kažu analitičari.

“Dvojica državnih vijećnika koje je imenovao sam Xi upali su u probleme u roku od šest mjeseci. Koliko god se vlasti trudile to zataškati, Xi ne može pobjeći od odgovornosti”, rekao je za CNN Deng Yuwen, bivši urednik glasila Komunističke partije Kine, koji sada živi u SAD-u.

"Bit će pitanja unutar stranke o tome kakve je to ljude postavio na važne pozicije", dodao je Yuwen.

Rahm Emanuel, američki veleposlanik u Japanu, čak je usporedio sastav Xijevog kabineta s romanom Agathe Christie “A onda ih nije bilo”.

Nezaposlenost, korupcija, kriza tržišta nekretnina...

Kina se već bori s nizom gospodarskih problema – od rekordne nezaposlenosti mladih i sve većeg duga lokalnih vlasti do spiralne krize tržišta nekretnina. Rastuća nesigurnost u Xijevom vladajućem krugu riskira poticanje krize povjerenja u drugu najveću svjetsku ekonomiju, primijetili su analitičari.

“Xijeva posljednja čistka na visokoj razini naglašava njegovo uvjerenje da su ideološka kohezija, a ne ekonomski učinak ili percipirana vojna moć, kamen temeljac snage nacije, što je lekcija koju je izvukao iz raspada Sovjetskog Saveza”, smatra Craig Singleton, viši suradnik za Kinu u Zakladi za obranu demokracija iz Washingtona.

"Smjena Lija možda neće ozbiljno utjecati na odnose unutar državne vlasti, ali će gotovo sigurno pojačati sve veću zabrinutost međunarodne poslovne zajednice u vezi stranačkih prekoračenja i sve manje transparentnosti u Kini", ističe Singleton.

General pao u kampanji protiv korupcije?

Šezdesetpetogodišnji Li pokazao je zube na napredujući od direktora centra za lansiranje satelita u jugozapadnoj pokrajini Sečuan preko glavnog stožera kineske vojske do dužnosti u državnom vijeću s koje je nedavno smijenjen. Vjeruje se da je Li štićenik generala Zhang Youxia, Xijevog prijatelja iz djetinjstva i najbližeg saveznika u vojsci. U to ime, Zhang je unaprijeđen u prvog potpredsjednika Središnjeg vojnog povjerenstva tijekom rekonstrukcije partijskog vodstva u listopadu prošle godine, unatoč tome što je već dobro prošao neslužbenu dob za umirovljenje.

Od 2017. do 2022. Li je bio zadužen za nabavu oružja kao voditelj odjela za razvoj opreme CMC-a, što je dužnost kojun je Zhang prethodno obnašao.

U srpnju, nekoliko dana prije nego što su dvojica najviših generala iznenada smijenjena, Odjel za razvoj opreme najavio je novu antikorupcijsku akciju, tražeći informacije o sumnjivim aktivnostima koje datiraju iz 2017. godine – što se poklapa s vremenom kada je Li preuzeo kormilo u tom odjelu.

Već 10 godina Xi se bori s istim problemima

Otkako je došao na vlast, Xi je vodio nepopustljivu antikorupcijsku kampanju, koja je uhvatila u zamku stotine viših dužnosnika i generala te milijune nižih službenika.

“Ako pogledate unatrag više od 10 godina, Xi Jinping se još uvijek bori s korupcijom. Još uvijek se bori protiv nelojalnosti. Još uvijek izražava zabrinutost zbog lojalnosti vojske prema Partiji”, rekao je Thompson s Nacionalnog sveučilišta u Singapuru.

“To doista razotkriva neke temeljne probleme upravljanja u Pekingu. Nedostatak kontrole i ravnoteže te pretjerano oslanjanje na stranačku kontrolu od vrha naniže ne čini ništa da ukloni poticaje koji podupiru korumpiranost koju neprestano pokušavaju iskorijeniti", dodao je.

'Ovakve čistke će se nastaviti'

Iako je već koncentrirao više moći od bilo kojeg drugog kineskog vođe u posljednjim desetljećima, Xi još uvijek udvostručuje kampanju za konsolidaciju svoga autoriteta u stranci i vojsci. Prošloga tjedna, dok su se širila nagađanja o tome gdje se nalazi ministar obrane, Xi je pozvao na jedinstvo i stabilnost unutar vojske.

"Nedostatak političkog povjerenja među pojedincima u sustavu temeljni je pokretač ove kampanje", smatra Thompson.

Xi nije jedini kineski vođa koji se okrenuo protiv vlastitog kruga suradnika nakon što je stekao osobnu moć bez premca. Predsjednik Mao Zedong, utemeljitelj komunističke Kine i najmoćniji vođa prije Xija, uklonio je mnoge od svojih nekoć pouzdanih suradnika tijekom Kulturne revolucije.

Analitičar James Char upozorava da politički potresi ipak ne znače da Xi gubi kontrolu nad svojom moći.

"Sama činjenica da može ukloniti koga god želi govori mnogo o opsegu kontrole koji je Xi postigao. Sve dok Xi Jinping ne bude imao hrabrosti reformirati cijeli politički sustav, posve sam siguran da će se ovakve čistke nastaviti događati", kazao je Char za CNN.

