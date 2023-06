Kina je u srijedu osudila "apsurdnu" primjedbu američkog predsjednika Joea Bidena da njegov kineski kolega Xi Jinping pripada kategoriji "diktatora".

"Ova primjedba američke strane je doista apsurdna, vrlo neodgovorna i ne odražava stvarnost", rekla je novinarima glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning.

Biden je tu primjedbu iznio na prikupljanju sredstava u Kaliforniji, dan nakon što se američki državni tajnik Antony Blinken sastao sa Xijem u Pekingu s ciljem ublažavanja napetosti i rivalstva između dviju zemalja. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da Bidenova opaska ozbiljno krši kineski politički dignitet i predstavlja javnu političku provokaciju.

Kina stoga izražava snažno nezadovoljstvo i čvrsto protivljenje, rekla je Mao.

Predsjednik SAD-a Joe Biden u utorak je kineskog predsjednika Xi Jinpinga nazvao diktatorom, ocjenjujući da je Xiju bilo vrlo neugodno kada je nedavno oboren kineski špijunski balon koji je letio iznad SAD-a.

"Razlog zašto se Xi Jinping jako uzrujao kad sam srušio taj balon s 'dva vagona špijunske opreme' je taj što on nije znao da je tamo. To je velika sramota za diktatore. Kada nisu znali što se dogodilo. To nije trebalo ići gdje je bilo. Skrenulo je s kursa", izjavio je Biden. Naime, balon je početkom veljače tjedan dana letio preko SAD-a i Kanade, a oboren je po Bidenovom nalogu iznad Atlantskog oceana.

Taj incident, zbog kojeg je Blinken i odgodio prvotno planirani posjet Pekingu, kao i razmjene posjeta američkih i tajvanskih dužnosnika, ojačali su napetosti između SAD-a i Kine.