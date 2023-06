Američki predsjednik Joe Biden izjavio je u ponedjeljak da je prijetnja ruskog predsjednika Vladimira Putina upotrebom taktičkog nuklearnog oružja "stvarna". Prethodno je Biden u subotu osudio rusko raspoređivanje takvog oružja u Bjelorusiji nazvavši taj potez Rusije "krajnje neodgovornom", piše Reuters.

"Kada sam prije otprilike dvije godine bio ovdje i rekao da sam zabrinut zbog presušivanja rijeke Colorado, svi su me gledali kao da sam lud", rekao je Biden grupi donatora u Kaliforniji u ponedjeljak. "Gledali su me kao kad sam rekao da se brinem oko Putinove upotrebe taktičkog nuklearnog oružja. To je stvarno", dodao je.

ISW: Vrlo mala vjerojatnost

S druge strane, analitičari iz Instituta za proučavanje rata (ISW) ne slažu se s Bidenom oko rizika koje predstavlja raspoređivanje ruskog nuklearnog oružja u Bjelorusiji.

"ISW je dugo procjenjivao da će Rusija vjerojatno zadržati taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji kako bi de facto konsolidirala kontrolu nad Bjelorusijom, ali vrlo mala je vjerojatnost da će to raspoređivanje imati utjecaja na bojnom polju u Ukrajini", smatraju u ISW-u.

Prošlog je tjedna bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao da je njegova zemlja počela preuzimati rusko taktičko nuklearno oružje kazavši da su neka od njih tri puta snažnija od atomskih bombi koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine.