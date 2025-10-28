Uzbuna u Moskvi: Ukrajinci izveli napade

Ukrajina je dronovima napala Moskvu drugu noć zaredom, priopćili u utorak su rusko ministarstvo obrane i moskovski gradonačelnik.

Rusko ministarstvo obrane u priopćenju je poručilo da je njegova protuzračna obrana uništila 17 ukrajinskih dronova tijekom noći, među kojima jedan koji je letio prema Moskvi te 13 iznad oblasti Kaluge koja graniči s Moskovskom oblasti na sjeveroistoku.

Moscow is getting absolutely hammered by Ukrainian UAV’s and Jet Drones tonight.



Ukraine are bringing the Russians to their knees with its main target, their ability to produce or refine oil, to make money or to power its city.



Expect blackouts in Moscow regions over Winter. pic.twitter.com/bL2yErezqV — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) October 28, 2025

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu je objavio da su hitne službe poslane na mjesto gdje je pao dron koji je letio prema Moskvi.

@DobsonianPower, is there a connection here? Feels like it to me.

Green fireball in Moscow same night Russia reported downing over 100 Ukrainian drones triggers debate https://t.co/LxGcfDUPtb — Astounded_Stoat (@Astounded_Stoat) October 28, 2025

Ukraine Targets Moscow On Successive Nights -

Russia had been hitting the Ukrainian capital of Kyiv on successive nights, so it was hardly a surprise that Ukraine would take advantage of the distance-defying Lyutskyi drones to target the Russian capital on successive nights too.… pic.twitter.com/ulJoNxcw9i — The Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) October 28, 2025

Tisuće poginule u ratu

Nema izvještaja o šteti, no Rusija rijetko otkriva puni opseg učinaka ukrajinskih napada na svoj teritorij, osim ako su pogođeni civili ili civilni objekti.

Ruske jedinice zračne obrane uništile su preostala tri drona iznad oblasti Brjanska koja graniči s Ukrajinom na zapadu te Kalugom na sjeveroistoku. Aleksandr Bogomaz, guverner Brjanske oblasti, na Telegramu je objavio da je jedan civil hospitaliziran kao posljedica napada.

Obje strane niječu da gađaju civile, no tisuće su poginule u ratu, od kojih su velika većina Ukrajinci. Rusija je u ponedjeljak poručila da je srušila 34 ukrajinska drona koja su gađala Moskvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat svjedočio kaosu u Münchenu - 'Nikad se ništa slično nije dogodilo'