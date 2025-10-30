ZAVRŠIO NA PSIHIJATRIJI /

Užas usred bijela dana: Nepoznati muškarac pokušao majci oteti dijete (2) dok je čekala na semaforu

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Majka je u sukobu zadobila podljeve na licu te je prevezena u bolnicu, dok je dječak srećom prošao bez ozljeda

30.10.2025.
9:44
Nevjerojatan zločin dogodio se u utorak poslijepodne u Berlinu kada je nepoznati počinitelj pokušao oteti dijete.

Oko 14 sati majka (29) stajala je na raskrižju sa svojim dvogodišnjim sinom koji se igrao pokraj lokve. Odjednom je dječaku prišao nepoznati počinitelj i zgrabio ga, piše Bild.

Muškarac je počeo trčati s djetetom u rukama, a šokirana majka je odmah krenula za njima. Kada ih je sustigla, otmičar ju je pritisnuo uza zid i snažno udario u lice.

Prolaznici uskočili u pomoć

Ubrzo su prolaznici primijetili da se događa nešto neobično pa su priskočili u pomoć i uspjeli majci vratiti dijete. 

"Patrola savezne policije, koja je u tom trenutku prolazila, uhitila je osumnjičenog", kazala je glasnogovornica policije.

Dodala je i da je muškarac "zbog neobičnog ponašanja tijekom samog čina i  policijskih postupaka" prevezen u bolnicu na psihijatrijski pregled.

Majka je u sukobu zadobila podljeve na licu te je prevezena u bolnicu, dok je dječak srećom prošao bez ozljeda.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog zločina.

