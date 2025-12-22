Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće

Najmanje devet osoba je ozlijeđeno, od toga tri teže, kada se automobil zabio u skupinu ljudi u nizozemskom gradu Nunspeetu tijekom svjetlosne parade.

Lokalni mediji prenose da se užas dogodio oko 19 sati kada su se prolaznici okupili uz cestu za paradu, a više kola hitne pomoći i helikoptera stiglo je na mjesto nesreće, piše Telegraaf.

Foto: Anp Via Afp/afp/profimedia

Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia

Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

Iz policije su izvijestili kako se čini da je riječ o nesreći, odnosno da nije bilo namjere, no u tijeku je istraga koja bi trebala otkriti što se zapravo dogodilo.

Osim hitne i policije, na terenu su i vatrogasci.

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se oštećeni sivi automobil koji je završio u polju.

Područje je ograđeno radi istrage.

Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Pojačana sigurnost na božićnim sajmovima u Europi: Što radi Hrvatska?