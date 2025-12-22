FREEMAIL
STRAVA U NIZOZEMSKOJ /

Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće

Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće
Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se oštećeni sivi automobil koji je završio u polju

22.12.2025.
21:12
Dunja Stanković
Anp/ddp Usa/profimedia
Najmanje devet osoba je ozlijeđeno, od toga tri teže, kada se automobil zabio u skupinu ljudi u nizozemskom gradu Nunspeetu tijekom svjetlosne parade. 

Lokalni mediji prenose da se užas dogodio oko 19 sati kada su se prolaznici okupili uz cestu za paradu, a više kola hitne pomoći i helikoptera stiglo je na mjesto nesreće, piše Telegraaf.  

Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće
Foto: Anp Via Afp/afp/profimedia
Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće
Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia
Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće
Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

Iz policije su izvijestili kako se čini da je riječ o nesreći, odnosno da nije bilo namjere, no u tijeku je istraga koja bi trebala otkriti što se zapravo dogodilo. 

Osim hitne i policije, na terenu su i vatrogasci. 

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se oštećeni sivi automobil koji je završio u polju.

Područje je ograđeno radi istrage. 

Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće
Foto: Anp/ddp Usa/profimedia
Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće
Foto: Anp/ddp Usa/profimedia
Autom se zabio u ljude na paradi: Najmanje devetero ozlijeđenih, scene su uznemirujuće
Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Pojačana sigurnost na božićnim sajmovima u Europi: Što radi Hrvatska?

