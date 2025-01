Dozvola za penjanje na najvišu planinu svijeta, 8849 metara visoki Mt. Everest, će uskoro poskupiti, prvi puta nakon deset godina, objavile su u četvrtak nepalske vlasti

Od rujna, svi zainteresirani za uspon na "krov svijeta" morat će za dozvolu za penjanje na Everest tijekom penjačke sezone izdvojiti 15.000 dolara, što predstavlja poskupljenje od 36 posto. Dozvola za penjanje na Everest već 10-ak godina iznosi 11.000 dolara.

Dozvole za alpiniste koji kreću na vrh izvan najpovoljnije penjačke sezone koja traje od travnja do rujna također će poskupiti za 36 posto i koštat će 7500 dolara za razdoblje od rujna do studenoga i 3750 dolara za uspone u razdoblju od prosinca do veljače. Zimski usponi u Himalaji su najteži i izvode ih isključivo vrhunski alpinisti, dok je sezona od travnja do rujna krcata komercijalno vođenim ekspedicijama.

Prihod od alpinizma i visokogorskih tura čini više od četiri posto ekonomije Nepala.

Nepal godišnje izda oko 300 dozvola za uspon na Everest. Nepalska vlada je na udaru kritika da pušta preveliki broj ljudi na Everest.

Za vidjeti je hoće li ovo povećanje cijene za dozvolu za uspon smanjiti broj zainteresiranih za uspon na Sagarmatu, kako Everest nazivaju Nepalci, ili Čomolungmu, kako ga nazivaju Tibetanci. Većina klijenata komercijalnih vođenih ekspedicija dolazi iz najbogatijih zapadnih zemalja.

U travnju 2024. nepalski Vrhovni sud je naredio vladi da ograniči broj uspona na Everest i ostale 8000-njake zbog prevelike gužve i opasnosti za same penjače koji se u kolonama vuku u ekstremnim vremenskim uvjetima i stvaraju čepove prema vrhu.

Sud, međutim, nije odredio dozvoljeni maksimalan broj za izdavanje dozvola.

Everest se suočava s ozbiljnim problemom smeća koje ostavljaju ekspedicije, pogotovo komercijalne, koje svojim klijentima nastoje omogućiti što lagodniji i lakši uspon, zbog čega šerpe prenose tone opreme, uključujući i gurmansku hranu, te unaprijed postavljaju fiksnu užad i visinske logore opremljene grijalicama.

Kao posljedica toga Everest je stekao neslavni naziv najvišeg smetlišta na svijetu. Od 2019. nepalska vojska svake godine kreće u akciju čišćenja planine. Od tada je s planine uklonjeno 119 tona smeća i u dolinu spušteno 14 tijela poginulih penjača te nekoliko kostura.

Na Everestu je prošle godine živote izgubilo devet ljudi, a 2023. njih 18.

Na Everestu još "obitava" oko 200 tijela alpinista kojima je planina postala vječni dom.

U Nepalu se nalazi osam od 14 osamtisućnjaka.

