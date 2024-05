Do 2021. godine osvajao je jedino Sljeme, a sada je postao osmi Hrvat koji se popeo na Mount Everest i prvi koji je osvojio Lhotse, četvrti najviši vrh, i to samo 48 sati kasnije. Antonio Jelčić, pomorac, kaže za RTL Danas: "Ostvarili su se najluđi snovi i još nismo svjesni što se dogodilo. Najteža je, u stvari, bila ta neizvjesnost cijelo vrijeme. Pred kraj nam vremenske prilike nisu išle u korist, tako da je bilo napeto."

Baš kao i nepalskom Šerpi Kamiju Ritiju, koji je dva dana nakon Antonija stigao na vrh i to po 30. put, čime je srušio vlastiti svjetski rekord.

"Umoran sam, samo se želim odmoriti", rekao je Riti nakon svog podviga. A na svom putu do vrha sreo ga je i naš alpinist. "Imali smo nekakvu situaciju u kampu tri, pa nam je on pomogao. Zaista je jednostavan i normalan čovjek", prepričao je Antonio.

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Ali i nevjerojatan, jer prethodni je rekord postavio samo deset dana ranije. Planinski vodič se prvi puta popeo na vrh od 8.849 metara prije 30 godina i od tada ne staje. Priliku upoznati ga imao je još jedan naš osvajač Everesta. Alpinist Mario Celinić o njemu kaže: "Upoznao sam čovjeka kad je 25. puta popeo Everest. Pa mi je to tada djelovalo nevjerojatno. Doživljavao sam ga kao Supermena. Ja to ne mogu zamisliti da bih dva ili tri puta to penjao uopće. Kad sam se spustio s vrha u bazni logor, nisam imao snage napraviti korak, a kamoli se penjati opet."

Uz Marija, svih sedam najviših vrhova svijeta osvojio je jedino Stipe Božić, koji objašnjava kako Nepalcu to polazi za rukom unatoč tome što svaki pogrešan korak može biti poguban: "Šerpe žive na nadmorskoj visini od oko tri i pol tisuće metara, pa su odmah u startu bolje aklimatizirani. Jednako tako imaju više šanse." Cilj ovakvih pothvata je popularizirati alpinizam, ali postoji i negativna posljedica. Božić nastavlja: "Zna biti i više stotina ljudi u redu penjući se i onda čekajući onog najsporijeg, ljudi se smrzavaju i više je nesreća." Celinić kaže: "Danas imamo osjećaj da se svi nadmeću tko će brže, tko će više."

Foto: RTL Danas

54-godišnji nepalski vodič ni nakon novog rekorda ne planira stati pa kaže: "Ne mogu vam sada reći što će se dogoditi u budućnosti. Ali ću se i tada nastaviti penjati i sljedeće godine... jedne, dvije godine." Našem je Antoniju zasad i jedan put na vrhu svijeta dovoljan, a tijekom sezone u koštac s Everestom uhvatit će se više od 800 ljudi. Osmi Hrvat na Mount Everestu, na putu do vrha upoznao čovjeka koji se upisao u povijest: "Najluđi snovi, nismo svjesni."

