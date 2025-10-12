Upravo su objavljeni detalji o oslobađanju taoca, Hamas će ih krenuti puštati već večeras?

Glasnogovornica izraelske vlade Shosh Bedrosian otkrila je detalje povratka izraelskih talaca, koje bi Hamas u ponedjeljak ujutro trebao pustiti na slobodu nakon pune dvije godine u sklopu početne faze mirovnog sporazuma Donalda Trumpa.

"Očekujemo da će svih 20 naših živih talaca biti predano odjednom Crvenom križu", kazala je.

Bit će prevezeni u "šest do osam vozila" bez "bilo kakvih bolesnih demonstracija Hamasa", misleći na izostanak ceremonije te palestinske militantne skupine.

Kronologija oslobađanja

Taoce će zatim odvesti do dijelova Gaze koji su pod izraelskom kontrolom prije nego što se u konačnici prebace u južni Izrael gdje će biti ujedinjeni sa svojim najbližima.

"U slučaju da taocima bude potrebna hitna medicinska pomoć, odvest ćemo ih u bolnicu", dodaje se.

Taoce ubijene u zatočeništvu će prihvatiti "cijeli izraelski narod" i osigurati im "prikladne židovske pokope".

Sporazum od 20 točaka temelji se na planu od 20 točaka, u kojemu se predviđa da će Hamas do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 taoca, živih i mrtvih, koje je oteo tijekom napada na Izrael 7. listopada 2023., što je bio povod za izraelski odgovor i krvavi rat koji je pobilježio drugu godišnjicu.

Izrael će zauzvrat pustiti 250 palestinskih zatvorenika, uključujući mnoge osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze.

Vjeruje se da je 20 izraelskih talaca još uvijek živo u Gazi, dok se za 26 pretpostavlja da je mrtvo, a sudbina dvoje nije poznata.

Pustit će ih ranije?

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je ranije da su spremni "odmah" primiti taoce.

Predsjednik Izraela Isaac Herzog također je poručio da zemlja "s nestrpljenjem iščekuje povratak talaca kući, najkasnije sutra". "Sutra ćemo proliti suze i primiti svoje sinove i kćeri natrag kući", poručio je.

Izraelska vlada ratificirala je u petak primirje s palestinskom militantnom skupinom Hamas, otvarajući put obustavi neprijateljstava u Gazi unutar 24 sata i oslobađanju izraelskih talaca koji se tamo drže unutar 72 sata nakon toga.

Iako rok za povratak svih izraelskih taoca ističe sutra, tijekom dana pojavile su se informacije da bi ih Hamas mogao početi oslobađati još večeras.

"Mislim da bi ih mogli početi puštati čak i večeras. Dakle, ranije nego što se očekivalo. Stvarno se nadamo. Znamo da je izvršen ogroman pritisak na Hamas, to su učinile i Katar i Turska. Nadamo se da ćemo ih vidjeti što je prije moguće", rekao je za Sky news zamjenik izraelskog ministra vanjskih poslova.

Hamas je, s druge strane, objavio da će početi oslobađati izraelske taoce u ponedjeljak ujutro kao što je bilo planirano, netom prije mirovnog samita u Egiptu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Palestinaca vraća se razrušenim domovima: 'Koliko ćemo dugo biti u šatoru?'