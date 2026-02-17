Umro je veliki borac za ljudska prava Jesse Jackson (84): Bio je uz Martina Luthera Kinga kad je ubijen
Istaknuo se 1960-ih kao vođa Konferencije južnjačkih kršćanskih vođa Martina Luthera Kinga
Velečasni Jesse Jackson, aktivist za građanska prava i dvostruki predsjednički kandidat SAD-a preminuo je u utorak u dobi od 84 godine, potvrdila je njegova obitelj za američke medije.
"Naš otac je bio vođa-sluga, ne samo našoj obitelji, već i potlačenima onima bez glasa i zanemarenima diljem svijeta. Podijelili smo ga sa svijetom, a zauzvrat, svijet je postao dio naše proširene obitelji. Njegova nepokolebljiva vjera u pravdu, jednakost i ljubav uzdigla je milijune, te vas molimo da odate počast njegovom sjećanju nastavljajući borbu za vrijednosti kojima je živio", navodi se u izjavi obitelji.
Njegovi bližnji dodali su da je umro mirno, okružen voljenima.
Točan uzrok smrti nije poznat, no hospitaliziran je u studenom. Liječnici su tada rekli da mu je dijagnosticirano degenerativno stanje zvano progresivna supranuklearna paraliza.
Jesse Jackson bio je istaknuti borac za građanska prava koji se dva puta kandidirao za nominaciju Demokratske stranke za predsjednika, 1984. i 1988. godine.
Bolovao od Parkinsonove bolesti
Rođen 8. listopada 1941. u Greenvilleu u Južnoj Karolini, Jackson se u politici uključio u ranoj dobi. Istaknuo se 1960-ih kao vođa Konferencije južnjačkih kršćanskih vođa Martina Luthera Kinga. Bio je uz Kinga kada je ubijen u Memphisu 1968. godine.
Pokrenuo je dvije organizacije za socijalnu pravdu i aktivizam: Operation PUSH 1971. i Nacionalnu koaliciju "Duga" dvanaest godina kasnije.
Jackson je ostao aktivist i u kasnijoj životnoj dobi, boreći se za građanska prava obespravljenih skupina u Sjedinjenim Državama i inozemstvu, prenosi BBC.
Još 2017. dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest, neizlječiva neurološka bolest koja utječe na mozak, živčani sustav i kontrolu mišića. "Priznavanje posljedica ove bolesti bilo je bolno za mene i sporo sam prihvaćao koliko je ozbiljna", tada je izjavio.
Jackson je imao progresivnu supranuklearnu paralizu (PSP) više od jednog desetljeća, a dva puta je bio hospitaliziran zbog Covida posljednjih godina.
Njegov otac, Noah Lewis Robinson stariji, također bolovao od Parkinsonove bolesti, od koje je umro u dobi od 88 godina.
