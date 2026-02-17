Umro je veliki borac za ljudska prava Jesse Jackson (84): Bio je uz Martina Luthera Kinga kad je ubijen

Velečasni Jesse Jackson, aktivist za građanska prava i dvostruki predsjednički kandidat SAD-a preminuo je u utorak u dobi od 84 godine, potvrdila je njegova obitelj za američke medije.

"Naš otac je bio vođa-sluga, ne samo našoj obitelji, već i potlačenima onima bez glasa i zanemarenima diljem svijeta. Podijelili smo ga sa svijetom, a zauzvrat, svijet je postao dio naše proširene obitelji. Njegova nepokolebljiva vjera u pravdu, jednakost i ljubav uzdigla je milijune, te vas molimo da odate počast njegovom sjećanju nastavljajući borbu za vrijednosti kojima je živio", navodi se u izjavi obitelji.

Njegovi bližnji dodali su da je umro mirno, okružen voljenima.

Točan uzrok smrti nije poznat, no hospitaliziran je u studenom. Liječnici su tada rekli da mu je dijagnosticirano degenerativno stanje zvano progresivna supranuklearna paraliza.

Foto: Vashon Jordan Jr/Zuma Press/Profimedia

Jesse Jackson bio je istaknuti borac za građanska prava koji se dva puta kandidirao za nominaciju Demokratske stranke za predsjednika, 1984. i 1988. godine.

Bolovao od Parkinsonove bolesti

Rođen 8. listopada 1941. u Greenvilleu u Južnoj Karolini, Jackson se u politici uključio u ranoj dobi. Istaknuo se 1960-ih kao vođa Konferencije južnjačkih kršćanskih vođa Martina Luthera Kinga. Bio je uz Kinga kada je ubijen u Memphisu 1968. godine.

Pokrenuo je dvije organizacije za socijalnu pravdu i aktivizam: Operation PUSH 1971. i Nacionalnu koaliciju "Duga" dvanaest godina kasnije.

Jackson je ostao aktivist i u kasnijoj životnoj dobi, boreći se za građanska prava obespravljenih skupina u Sjedinjenim Državama i inozemstvu, prenosi BBC.

Još 2017. dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest, neizlječiva neurološka bolest koja utječe na mozak, živčani sustav i kontrolu mišića. "Priznavanje posljedica ove bolesti bilo je bolno za mene i sporo sam prihvaćao koliko je ozbiljna", tada je izjavio.

Jackson je imao progresivnu supranuklearnu paralizu (PSP) više od jednog desetljeća, a dva puta je bio hospitaliziran zbog Covida posljednjih godina.

Njegov otac, Noah Lewis Robinson stariji, također bolovao od Parkinsonove bolesti, od koje je umro u dobi od 88 godina.

