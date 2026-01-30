Umro general koji je ostavio Srebrenicu na cjedilu, BiH mu nikad neće oprostiti ovu stvar...

Preminuo je francuski general Philippe Morillon, bivši zapovjednik snaga UN-a za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Vijest o njegovoj smrti u četvrtak je potvrdila francuska ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin, opisavši ga kao "veliku figuru" čija karijera od Saint-Cyra do Europskog parlamenta treba služiti kao inspiracija, javlja Klix.ba.

Ipak, na Balkanu će Morillon ostati upamćen po rečenici izgovorenoj u ožujku 1993. godine, koja je u povijesti ostala zabilježena kao jedna od najtragičnijih zabluda međunarodne diplomacije: "Vi ste sada pod zaštitom UN-a."

Morillonov ulazak u Srebrenicu 1993. godine nije bio planirani čin herojstva, već rezultat očaja lokalnog stanovništva. Nakon sastanka s vlastima u enklavi, general je pokušao otići, ali ga je u tome spriječilo tisuće žena i djece koji su blokirali put njegovom transporteru, videći u njemu jedini štit od nadirućih snaga Vojske Republike Srpske.

Njegov boravak u gradu nakratko je donio olakšanje, stigli su konvoji hrane, a ranjenici su evakuirani. No, proglašenje Srebrenice "zaštićenom zonom" pod njegovim utjecajem stvorilo je lažni osjećaj sigurnosti koji će dvije godine kasnije kulminirati genocidom.

Udruge žrtava mu nisu oprostile

Tijekom svjedočenja na Haškom sudu 2004. godine, Morillon je iznio niz važnih podataka o umiješanosti tadašnje Savezne Republike Jugoslavije u rat u BiH. Tvrdio je da je osobno upozoravao Slobodana Miloševića da će "ljaga na ugledu Srbije" biti neizbrisiva ako se ne spriječi katastrofa.

Međutim, udruge žrtava nikada nisu oprostile pasivnost UN-a. Zamjerano mu je što nije učinio dovoljno da se enklava stvarno zaštiti, a ne samo proglasi takvom na papiru. Godine 2010., kada je kao umirovljenik pokušao posjetiti Memorijalni centar Potočari kako bi odao počast žrtvama, preživjele majke Srebrenice poručile su mu da je nepoželjan.

Morillon je u svojim kasnijim istupima često pokušavao balansirati krivicu, govoreći o napadima snaga Nasera Orića na okolna srpska sela kao o faktoru koji je proizveo "ekstremnu mržnju".

Kritičari ističu da je takvim narativom, kojeg je nazivao "paklenim krugom krvi i osvete", djelomično relativizirao sistemski planirani genocid koji je uslijedio 1995. godine, dugo nakon što je on napustio Bosnu i Hercegovinu.

Dok Francuska danas slavi vojnika i bivšeg europarlamentarca, u BiH će Morillon ostati simbol neuspjeha međunarodne zajednice, čovjek koji je obećao zaštitu, a ostavio prostor za najveći zločin na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata.

