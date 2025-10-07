Umjetna inteligencija stvara ubojite viruse? Stručnjake zapanjilo otkriće: 'Nismo spremni'

Znanstvenici sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji pokazali su da umjetna inteligencija može osmisliti potpuno nove zarazne viruse, javlja Daily Mail u utorak.

U svojem istraživanju koristili su Evo, AI model sličan ChatGPT-u koji genome, kompletne skupove genetskih uputa za organizme, stvara od nule.

Utvrdili su da je Evo sposoban stvoriti bakteriofage, viruse koji mogu zaraziti i ubiti određene bakterije.

Iznenađujući rezultat

Istraživači su pregledali na tisuće AI-generiranih sekvenci, a potom su ih suzili na 302 održiva bakteriofaga. Studija je pokazala da je 16 sekvenci sposobno pronaći i uništiti sojeve Escherichia coli (E. coli), uobičajene bakterije koja uzrokuje bolesti kod ljudi.

"Bio je to prilično iznenađujući rezultat koji nas je stvarno oduševio, jer pokazuje da bi ova metoda mogla biti vrlo korisna", rekao je koautor studije Samuel King, bioinženjer na Sveučilištu Stanford.

Stručnjaci uplašeni

Iako su AI virusi bakteriofagi, što znači da inficiraju isključivo bakterije, a ne ljude, stručnjaci se boje da bi takva tehnologija mogla pokrenuti novu pandemiju ili osmisliti novo, katastrofalno biološko oružje.

"Dizajn proteina s pomoću umjetne inteligencija trenutačno je jedno od najuzbudljivijih i najbrže napredujućih područja AI-ja, ali ta brzina također izaziva zabrinutost zbog mogućih zlonamjernih upotreba. Moramo biti proaktivni i pažljivi", istaknuo je Eric Horvitz, računalni znanstvenik i glavni znanstveni direktor Microsofta.

Na oprez je pozvao i Jonathan Feldman, istraživač računalnih znanosti i biologije na Institutu tehnologije u Georgiji. "Ne treba uljepšavati rizike. Nismo ni blizu spremni za svijet u kojem umjetna inteligencija može stvoriti funkcionalan virus, ali moramo biti, jer je to sada svijet u kojem živimo", poručio je Feldman u razgovoru za Washington Post.

