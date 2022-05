Bivši zapovjednik američke jedinice za specijalne operacije u Europi, umirovljeni general-bojnik Mike Repass, kaže da će Zapad, ako želi da Ukrajina pobijedi rusku vojsku, morati puno više uključiti se u rat. Repass je posljednjih šest godina bio savjetnik ukrajinske vojske, a prošlog mjeseca posjetio je Poljsku i zapadnu Ukrajinu. U intervjuu CNN-u kazao je da je ukrajinski lanac opskrbe vojnom opremom neučinkovit te da su potrebne dodatne vojne snage kako bi Rusi bili istjerani iz Ukrajine. Za to je, kaže, potrebno da SAD i saveznici pomognu Ukrajini stvoriti strateške snage koje bi činile pet brigada s 40.000 vojnika sposobnih za napadne operacije.

Tri scenarija za kraj rata, dva idu u prilog Rusiji

"Prvo, Ukrajini još uvijek treba puno pomoći. Drugo, NATO se kreće presporo. Treće, nemamo uvid u to što se događa s vojnom opremom kada uđe u Ukrajinu. Posao opskrbe vojnom opremom personaliziran je za razliku od profesionaliziranog: Više vodstvo utvrđuje prioritete distribucije i, koliko sam mogao primijetiti, ti prioriteti se ne temelje na razumijevanju stopa potrošnje, budućih operacija ili objektivnih podataka. Temelji se na pozivu zapovjednika brigade X ili sektora Y: "Hej, treba mi 27 projektila Javelin." Dakle, sve je vrlo personalizirano, a to nije način na koji se vodi ratna logistika", smatra Repass.

On također smatra da za okončanje rata u Ukrajini postoje tri moguća scenarija: vojna pobjeda Rusije, vojna pobjeda Ukrajine ili pat-pozicija.

"Dva od tri ishoda donose Rusiji pobjedu. U slučaju zastoja na bojišptu, odnosno pat-pozicije, Rusija bi jednostavno ustvrdila da je pobijedila i nastavila svoju okupaciju na proširenom terenu u Ukrajini u neodređenoj budućnosti. To bi Rusiji donijelo manju od ukupne pobjede nad Ukrajinom, ali ipak pobjedu sa značajno većim teritorijem pod njenom kontrolom", kaže Repass.

'Bitka iscrpljivanja ide na ruku Rusiji'

Da bi onemogućio dva od tri scenarija koja Rusiji donose pobjedu, Zapad treba Ukrajini priskrbiti dodatne mogućnosti za pobjedu u ratu jer - smatra Repass - sama u ovom trenutku nema dovoljno opreme, vatrene moći i obučenih vojnika.

"Rusija će uvijek imati više snaga, koje ne moraju nužno biti bolje, ali će uvijek bti brojnije. Kao što je Staljin jednom rekao: Kvantiteta ima svoju kvalitetu. Većina ljudi shvaća da će ovo biti bitka iscrpljivanja i, u nekom trenutku, ići će u korist Rusije osim ako se ne generiraju dodatne ukrajinske snage", istaknuo je Repass za CNN.

Po njegovim riječima, postoje četiri stvari koje SAD i saveznici moraju učiniti.

"Prvo, moramo oslabiti Rusiju jačanjem ukrajinskih borbenih sposobnosti. Drugo, moramo dodatno odvratiti Rusiju povećanjem vlastitih i NATO-ovih kapaciteta. Treće, treba degradirati ruske oružane snage i sposobnosti. Konačno, moramo osigurati poraz Rusije u Ukrajini, a to se može izgradnjom strateških i operativnih rezervnih snaga za Ukrajinu koje mogu izvoditi ofenzivne operacije kako bi izbacile Ruse iz Ukrajine i osigurale njezine granice", kazao je.

'Ukrajini treba pomoći da formira pet brigada'

U praksi, kaže, to bi značilo da SAD, Francuska, Poljska, Velika Britanija i Njemačka pomognu u jačanju ukrajinske borbene moći.

"To bi bilo pet brigada u pet operativnih sektora. A za to bi vam trebalo vjerojatno šest do osam mjeseci. Tih pet brigada imale bi zapadnu opremu, integrirani pristup zračno-kopnenoj borbi gdje imate sva sredstva koja su vam na raspolaganju, uključujući NATO interoperabilne tenkove, blisku zračnu potporu i protuzračnu obranu. (…) Mislim da je to izvedivo u bliskoj budućnosti. U brigadi ima oko 8.000 vojnika, dakle do 40.000 ljudi u pet brigada. Vjerujem da su Ukrajinci sposobni pronaći toliko vojnika s obzirom na trenutnu situaciju", smatra ovaj umirovljeni američki general.

Na pitanje zašto se Rusi u Ukrajini i dalje drže model ratovanja koji baš ne funkcionira dobro, Repass je kazao da su na početku rata ruske snage pokušale u Ukrajini izvesti državni udar brzim osvajanjem Kijeva. Kada im to nije uspjelo, kaže, svu su vatrenu moć prebacili na istok i jug Ukrajine koristeći masivnu topničku paljbu po ciljevima.

"Nakon što unište gotovo sve pred sobom, onda njihove trupe postupno napreduju. Dakle, to nije manevarski rat. To je ratovanje vatrom. To je vojska bazirana na vatrenoj moći, za razliku od onoga što imamo na Zapadu, a to je vojska bazirana na manevarima", ustvrdio je Repass.

'Dok Lavrov prijeti nuklearnim oružjem, to je pozerstvo'

Rusija, ističe on, trenutno napreduje i na sjeveru i na jugu, žele okružiti Mikolajiv nakon čega bi imali otvoren put do Odesse čime bi Ukrajinu odsjekli od Crnog mora i otvorili si ulaz u Pridnjestrovlje i Moldaviju. Repass smatra ozbiljnima prijetnje ruske strane o ulasku u Moldaviju.

"Ako mogu izgraditi južni kopneni most prema Pridnjestrovlju, oni će to učiniti. To će Rusiju dovesti na prag Moldavije koja se neće moći učinkovito braniti od ruske invazije", kazao je.

Što se tiče ruskih prijetnji nuklearnim oružjem, Repass kaže da je to "pozerstvo" dok takve izjave dolaze od šefa diplomacije Sergeja Lavrova, a ne od samog Putina.

"Prema svojoj nuklearnoj doktrini, Rusija će upotrijebiti takozvano taktičko nuklearno oružje ako osjeti da postoji značajna prijetnja njihovoj državi. To su okolnosti koje je Rusija priopćila Zapadu", kazao je.

Po njegovom mišljenju, ako rat u Ukrajini potraje više od godinu dana bit će težak i mučan.

"Mislim da će trajati najmanje dvije godine, ali ne smijemo dopustiti da uđe u slijepu licu. Ako se to dogodi, Putin će tvrditi da je uspio i uslijedit će brutalna okupacija ukrajinskog teritorija koju on kontrolira", zaključio je umirovljeni general-bojnik Michael Repass za CNN.