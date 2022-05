NATO se vratio. Invazijom na Ukrajinu, Vladimir Putin je vlastoručno oživio Sjevernoatlantski savez, vrativši ga na vrh vanjskopolitičke politike. Skandinavske države koje su se nekada ponosile neovisnošću sada se žele pridružiti savezu. Njemačka vlada obećala je povećanje izdataka za obranu bez presedana, što znači povećanje njezinog doprinosa NATO-u. Američki vojni stratezi iznova sanjaju o otvaranju NATO franšize za Pacifik, dok birokrati EU-a planiraju novi NATO za internet. Bivši liberalni zagovornici i skeptici saveza naučili su voljeti NATO na isti način na koji su naučili voljeti CIA-u i FBI tijekom Trumpovih godina Stari šerif iz hladnog rata ponovno je ušao u fokus i, na iznenađenje mnogih, pokazao se kao izvanredno žustra i sposobna snaga u borbi protiv Rusije, piše Thomas Meaney za The Guardian.

Povratak NATO-a u središte pažnje bio je popraćen obnovljenom raspravom o njegovoj povijesti. Svaka zainteresirana strana ima drugačiju priču za ispričati. Za Moskvu je NATO već dugo bio projekt pokoravanja Rusije i svođenja njezina utjecaja na sjećanje. Za Washington, NATO je počeo kao način zaštite zapadnih Europljana od njih samih i od Sovjetskog Saveza, ali je 1990-ih postao operativno sredstvo za promicanje demokracije, ljudskih prava i kapitala. Za istočne Europljane, NATO je garant da će ruske tenkove držati podalje. Za većinu zapadnoeuropskih država, NATO je osigurao američki nuklearni kišobran po povoljnoj cijeni koji im je omogućio financiranje socijalne skrbi, a ne vojske, kada nisu koristile svoje obveze prema NATO-u da opravdaju štednju. Za ostatak svijeta, NATO je nekoć bio obrambeni savez utemeljen na Atlantiku koji se brzo transformirao u sve udaljeniji, ofenzivni savez.

Što je NATO?

Upečatljiva značajka ovih izlizanih rasprava oko NATO-a je da svi pretpostavljaju visok stupanj poznavanja same stvari. Uza sve to što je bitno za određenu koncepciju Europe – pa čak i Zapada – malo tko može reći što je točno. Utrpan u četveroslovni akronim nešto je više od jednostavnog vojnog saveza. NATO više nije posebno "sjeveran", niti "atlantski", niti je vezan za "ugovor", dok naziv "organizacija" gotovo zvuči kao dobrotvorni poduhvat. Dio razloga zašto je oblik NATO-a teško razaznati je taj što je savez, barem na zapadu, pobijedio u dugom ratu odnosa s javnošću. U 1950-im godinama, NATO je poslao putujuće "karavane" - masovne izložbe i kina na otvorenom - u zaleđe Europe kako bi skeptičnom stanovništvu objasnio prednosti saveza. Tako jak argument za NATO više ne treba iznositi, a protivljenje se znatno smanjilo od 1980-ih. Ono za što se nekoć smatralo da je artefakt hladnoratovskog poretka, toliko je udobno smješteno u srcu zapadnog vojno-političko-ekonomskog sustava da se često pogrešno smatra prirodnim obilježjem europskog krajolika.

Na papiru, NATO je savez od 30 nacionalnih država posvećenih slobodnim institucijama i vezanih zajedno člankom 5 svoje povelje, koji kaže da će – iako uvjetno – članice kolektivno braniti svaku članicu koja bude napadnuta. Stvoren 1949., NATO sebe vidi kao mlađu sestru drugih međunarodnih institucija iz sredine stoljeća – UN-a i GATT-a, koji je postao Svjetska trgovinska organizacija – i ponosi se time što je očuvao europski mir više od pola stoljeća. Vojno, ako ne i ekonomski, NATO je uvelike ispunio misiju koju mu je zadao njegov prvi generalni tajnik Hastings Ismay: “Zadržati Ruse izvan, Amerikance unutra, a Nijemce dolje.”

Iako prvenstveno vojni savez, NATO je također stvar kulture, ili kako je treći vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a, Alfred Gruenther, izjavio: “Nato je stanje duha”. Gradovi NATO-ovih tvrtki raštrkani su kontinentom (Brunssum, Ramstein, Geilenkirchen, Oberammergau, Uedem, Aviano, Świętoszów), postoje NATO škole za djecu NATO-ovih zaposlenika i NATO akademije i centri u kojima se podučavaju NATO -ovi vojni nastavni planovi i programi (“pametna obuka za pametnu obranu” ), Obrambeni fakultet NATO-a u Rimu, NATO-ov podzemni cjevovod za mlazno gorivo koji prolazi kroz Njemačku, NATO pjesmarica, NATO himna, NATO-ova balada Binga Crosbyja, fonetska abeceda NATO-a (“Alfa, Bravo…”), financirane stipendije i sveučilišne katedre, godišnji međunarodni model za sveučilišne studente, NATO Hermès šal, NATO golf klub u Belgiji za hendikep 36 i manje i sjedište NATO-a u Bruxellesu, u kojem se nalazi britansko financirana “kontrapropaganda” jedinica, kao i muzej, ili ono što je na NATO-govoru poznato kao "središte umjetničke baštine", u kojem su izložene kopije starogrčkih kipova i veliki broj neupadljivih drvenih stolova.

Primat SAD-a

NATO-ov proračun na papiru je relativno skromnih 2,5 milijardi eura, uz doprinose svih država članica, ali američki obrambeni proračun od 800 milijardi dolara jamči da NATO može potrošiti velik dio vlastitih sredstava na birokraciju. Unatoč nekim nagoveštajima da sve odluke donosi "konsenzusom", NATO ne pokušava sakriti činjenicu američkog primata u savezu. U službenoj pravnoj proceduri za izlazak iz NATO-a, država mora izjaviti svoju namjeru predsjedniku SAD-a, a ne glavnom tajniku NATO-a.

U praksi, NATO je prije svega politički aranžman koji SAD-u jamči primat u određivanju odgovora na europska pitanja. Političko sjedište NATO-a nalazi se u novoj modernističkoj zgradi u Bruxellesu, ali njegovo najznačajnije vojno zapovjedno središte nalazi se u Norfolku u Virginiji. Svaki vrhovni saveznički zapovjednik od 1949. bio je američki vojni časnik. Sam NATO nema svoje snage. Sastoji se od oko 4000 birokratskog osoblja koje koordinira njegove aktivnosti diljem svijeta. Vojne snage NATO-a u bilo kojem trenutku se sastoje od snaga koje su dobrovoljno ustupile vlade članica, a SAD je glavni suradnik. Ratovi i angažmani NATO-a – koji su natjerali Luksemburžane i Turke da se bore u Koreji, te Španjolce i Portugalce da se bore u Afganistanu – obično su bili pod autorstvom Washingtona. Čak su se i ratovi koje su prvenstveno vodili Europljani – poput NATO-ove intervencije u Libiji – u velikoj mjeri oslanjali na američku logistiku, benzinske postaje i hardver.

Nuklearno oružje

Krunski dragulji NATO-a su njegova nuklearna oružja. U teoriji, tri nuklearne sile NATO-a – Britanija, Francuska i SAD – koordiniraju nuklearnu obranu za ostatak saveza. NATO drži nuklearne snage na kontinentu, ali one su uglavnom ceremonijalne. Ako Moskva napadne nuklearnim projektilom Bruxelles, prvi odgovor bi došao jednostrano iz Washingtona budući da praćenje stvarnih NATO-ovih procedura uključuje naporne protokole. (Nuklearna skupina u NATO-u prvo bi se morala posavjetovati i pristati na odgovor, a zatim zatražiti dio nuklearnog koda od Washingtona kako bi lansirala projektile stacionirane na njihovom teritoriju.)

Belgijci održavaju i lete zrakoplove s nuklearnim sposobnostima u Belgiji, kao što je slučaj u Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj. Ali ni jedan od ovih sustava oružja nije u istoj visokoj pripravnosti da ga je moguće aktivirati bez dopuštenja bilo koje druge članice NATO-a. Samo Francuska i Britanija, koje posjeduju vlastite potpuno neovisne nuklearne snage, imaju mogućnost eliminacije svojih neprijatelja u nuklearnom napadu bez konzultacija s Bijelom kućom.

Još od stvaranja 1949. godine, pogrebna zvona za NATO oglašena su mnogo puta. Sam Savez bio je gotovo mrtvorođeče. Na kraju drugog svjetskog rata Franklin Roosevelt je očekivao da će i zapadne i sovjetske trupe napustiti središnju Europu u roku od dvije godine. Ali zapadnoeuropski državnici željeli su da SAD daje sigurnosno jamstvo dok obnavljaju svoja gospodarstva.

Bilo je mnogo prijedloga kako bi se taj sigurnosni pakt mogao konfigurirati. Američki strateg George Kennan predložio je sustav "utega" u kojem bi zapadna Europa imala svoj vlastiti obrambeni sustav, dok bi Kanada i SAD imale odvojeni koji bi zapadnoj Europi mogao priskočiti u pomoć u malo vjerojatnom slučaju sovjetske invazije. Istaknuti liberalni novinar Walter Lippmann ustvrdio je da nema smisla da SAD stacionira trupe u Europi u svijetu u kojem je nuklearno oružje učinilo konvencionalne snage suvišnim. No, vodeći antikomunisti poput Ernesta Bevina i Deana Achesona odbacili su ovu viziju. Znali da Crvena armija, koja je upravo porazila naciste, nije samo najjača sila na kontinentu, već i alarmantno popularna u zapadnoj Europi.

Umjesto toga, Bevin i njegovi europski kolege formirali su ono što su nazvali Zapadnom unijom, koja je proširila poslijeratni ugovor iz Dunkirka između Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva na Luksemburg, Nizozemsku i Belgiju. Kada je ova organizacija zatražila od Washingtona da pruži obvezujuće sigurnosno jamstvo, američki diplomati preuzeli su kontrolu nad projektom i usmjerili ga u ono što će postati NATO, mnogo ekspanzivniji sigurnosni pakt koji je uključivao 12 država članica, sa SAD-om na čelu. U to je vrijeme rasprava o “proširenju” bila o tome hoće li se u savez uključiti ili ne države poput Italije. Kennan je smatrao da je ideja proširenja NATO-a u južnu Europu "slabo provokativna" Sovjetskom Savezu i da je postavila pozornicu za neograničeno širenje. Vjerovao je da je NATO imao smisla samo kao pakt među onim što je on smatrao rasno i kulturno sličnim sjevernoatlantskim narodima, te je žalio zbog savezništva koje bi imalo učinak zamrzavanja borbenih linija hladnog rata diljem Europe.

Nepopularan od samih početaka

Od samih početaka, NATO je bio nepopularan u javnosti članica. Harry Truman nije si mogao priuštiti riskirati spomenuti svoje planove za sjevernoatlantski savez od rata umornoj američkoj javnosti u svojoj prvoj kampanji za predsjednika. Francuski komunisti i nacionalisti – suprotstavljeni po gotovo svim drugim pitanjima – zajedno su prosvjedovali zbog ulaska Francuske u NATO 1949. godine. Bilo je ogromnih pobuna protiv NATO-a diljem Italije. Najveći ustanak u poslijeratnoj povijesti Islanda dogodio se kada se otočna država pridružila savezu. Opsežan repertoar islandskih anti-NATO himni i pjesama nastao je tijekom pregovora između Reykjavika i Washingtona. Uoči članstva Islanda u NATO-u, komunistički romanopisac i budući nobelovac Halldór Laxness objavio je The Atom Station, u kojem mlada službenica sa sjevera svjedoči kako elita Reykjavika prodaje zemlju NATO-ovim dužnosnicima iza zatvorena vrata.

NATO je možda počeo kao sredstvo sigurnosni, ali je ubrzo postao jamac zapadne stabilnosti na načine koji su bili nezamislivi njegovim arhitekatima. Za SAD su ogromni obrambeni proračuni postali način života i najmanje kontroverzan način olakšavanja javne potrošnje u poslijeratnoj ekonomiji koja je još uvijek imala za cilj punu zaposlenost. Da se zemlja nikada nije u potpunosti pomirila s ovim stalnim ratnim stavom, uredno je prikazano u ritualu gotovo svakog poslijeratnog američkog predsjednika koji je obećavao, ali nije uspio, smanjiti razinu američkih trupa u Europi. U međuvremenu, zapadnim Europljanima, američka obrambena velikodušnost dopustila im je da posvete više svog viška državama blagostanja, u nastojanju da umire svoje militantnije radničke pokrete.

Politička stabilnost koju je NATO postigao 1950-ih nikada nije bila bez pukotina. Šezdesete se u NATO-u sjećaju kao vrijeme stalne izvanredne situacije. Godinama je strpljenje Charlesa de Gaullea sa savezom bilo na kratkom osiguraču. "Nato je lažnjak", izjavio je 1963. "Zahvaljujući NATO-u, Europa je stavljena pod ovisnost Sjedinjenih Država, a da se ne čini tako." Tri godine kasnije De Gaulle je povukao Francusku – i njeno nuklearno oružje – iz NATO-ovog zapovjedništva. (Ovo je povlačenje bilo više teatralno nego stvarno: francusko sudjelovanje u NATO-ovim vježbama i razmjena tehnologije ostalo je gotovo nepromijenjeno i još je uvijek bila članica NATO-a.)

De Gaulleova odluka bila je dijelom rezultat njegove zablude o statusu Francuske kao velike sile. Ali on je također doživljavao Rusiju kao prirodni dio Europe, koji je ograđen hladnim ratom za koji je vjerovao da će jednog dana biti završen. Po De Gaulleovu mišljenju, kapitalizam Washingtona i moskovski komunizam približavali su se nevjerojatno sličnom tehnokratskom društvu. NATO je promatrao kao namjerni američki pokušaj usporavanja povijesti, kako bi se produžilo vodstvo Washingtona bio vodeće svjetske sile. No, unatoč galami koju je De Gaulle izazvao među borcima hladnog rata i gomili NATO-ovih osmrtnica koje su uslijedile, savez je možda čak ojačan poluodlaskom Francuske. To je omogućilo NATO-u da potpunije integrira Zapadnu Njemačku u savez i da oglasi alarm za povećane obveze drugih država članica.

Egzistencijalne prijetnje NATO-u

Međutim, postojale su ozbiljnije prijetnje jedinstvu NATO-a. Grčka i Turska nasilno su se sukobile oko Cipra 1974. U novije vrijeme, nakon NATO-ove intervencije u Libiji 2011., milicije koje su poduprle Turska i Italija borile su se s libijskom vojskom generala Haftara koju je podržavala Francuska. NATO je zadobio je još jedan udarac 2018., kada je, nakon što je Turska počela opsjedati američke i zapadnoeuropske kurdske saveznike u Siriji, Emmanuel Macron proglasio savez "mrtvim". NATO je također pretrpio psihološki udar tijekom predsjedanja Donalda Trumpa, koji je volio javno dovoditi u pitanje svrhu saveza i odbijao je promrmljati pijetet o članku 5 tijekom posjeta sjedištu NATO-a, iako je istovremeno povećao američke izdatke i razinu trupa u Europi.

No, najozbiljnija egzistencijalna kriza NATO-a dogodila se 1990-ih, kada se srušio razlog postojanja organizacije – Sovjetski Savez. U tom novom okruženju čak ni samim NATO-ovim dužnosnicima nije bilo jasno kakva će biti njegova budućnost. Sve što je preostalo bila je perspektiva domara, pri čemu bi NATO pomagao očistiti i demontirati nuklearni arsenal Sovjetskog Saveza. Ne samo da je organizacijski bauk organizacije nestao, već se činilo da niz novih institucija u Europi – prije svega Europska unija – nudi europsku budućnost veće koherentnosti i autonomije od SAD-a. Čak i prije nego što je Sovjetski Savez pao, postojali su prijedlozi za nova politička rješenja, uključujući kratkotrajnu ideju Françoisa Mitterranda o Europskoj konfederaciji koja bi naglašeno uključivala SSSR i isključivala SAD. Godine 1989. Michael Gorbačov prisvojio je stari De Gaulleov san o Europi koja se proteže od Atlantika do Urala, koju je nazvao “zajedničkim europskim domom”, u kojem “doktrina suzdržavanja treba zauzeti mjesto doktrine odvraćanja”.

No, NATO-ova kriza iz 1990-ih pokazala se kao njegov najveći trenutak. Ne samo da se nije ugasio tijekom desetljeća, već se i proširio. Nije izblijedio u pozadinu kao tragični hladnoratovski organ, već je postao aktivniji. “Nato mora izaći iz područja ili će propasti”, postala je mantra NATO-ovih aparatčika tijekom desetljeća. U samo nekoliko kratkih godina, NATO je od primarno obrambene organizacije postao drsko ofenzivni – od geopolitički konzervativnog čuvara statusa quo do agenta promjena u istočnoj Europi. Kako se to dogodilo?

Ujedinjena Europa: 'Neka se ruskih generali uzrujaju'

Dok je administracija Georgea HW Busha istraživala ruševine Sovjetskog Saveza, utvrdili su da novi izazov za NATO nije nova Ruska Federacija, već ujedinjena Europa. "Moramo nastojati spriječiti pojavu europskih sigurnosnih aranžmana koji bi potkopali NATO", stajalo je u nacrtu dopisa Vijeća nacionalne sigurnosti iz 1992. koji je procurio. U svojoj retorici, Bushova administracija bila je oprezna u pogledu širenja NATO-a. Ali u praksi je to bilo trijumfalistički hladnoratovski: zbog glasnih prosvjeda Gorbačova, Bush je nedavno ujedinjenu Njemačku uključio u NATO. Ubrzo nakon toga počela je NATO-ova obuka ukrajinskih vojnika.

Kada je Bill Clinton postao predsjednik 1992., prava razlika je bila u tome što je retorika ekspanzije odgovarala praksi. Clinton je predsjedavao ulaskom Poljske, Mađarske i Češke u NATO 1999. i tretirao Rusiju kao uništenu državu kakva je i bila.

Proširenje NATO-a na kraju je potpisao Clinton a njegova administracija entuzijastično ga je slijedila iz tri glavna razloga. Prvi je bio da su ga pritisnule bivše države Varšavskog pakta. Za zemlju kao što je Poljska, članstvo u NATO-u bio je prvi korak prema preorijentaciji Varšave natrag prema bogatom zapadu. "Neka se ruski generali uzrujaju", rekao je poljski čelnik Lech Wałęsa svom američkom kolegi 1993. "Oni neće pokrenuti nuklearni rat." Drugi se odnosio na Clintonovu vlastitu domaću računicu i kako će podrška članstvu u NATO-u pridobiti glasove velikih istočnoeuropskih emigrantskih enklava u američkom pojasu, što nije zanemarivo za administraciju koja je prvenstveno koncentrirana na unutarnje poslove.

Konačni razlog imao je veze s kristalizacijom ideologije ljudskih prava u 1990-ima, kada je američka premoć na globalnoj razini bila tolika da je zabrinutost zbog zadiranja u suverenitet strane nacije bila izvan razmatranjem. Mnogi bivši kritičari NATO-a prihvatili su tu organizaciju do kraja hladnog rata, videći je kao jedino održivo sredstvo za njihov novi program humanitarne intervencije. Do 1995., glavni tajnik NATO-a bio je Javier Solana, koji je napisao traktat iz 1982. 50 razloga za reći ne NATO-u, koji je pomogao njegovoj socijalističkoj stranci do pobjede u Španjolskoj, a koji je i sam ranije bio na američkoj listi subverzivnih agenata.

Bombardiranje Bosne i Hercegovine 1995., a kasnije i Kosova 1999. godine, bili su primjeri novootkrivenog mjesta NATO-a u posthladnoratovskom poretku. Ne samo da je Clintonova odluka da bombardira bivšu Jugoslaviju zaobišla Vijeće sigurnosti UN-a i dokazala da EU, a posebno Njemačka, nisu u stanju riješiti sigurnosne krize u svom susjedstvu. Ali to je također bila demonstracija sile koja je nedvojbeno potresla Kremlj više nego samo širenje NATO-a. Rat je bio pregled nadolazećih atrakcija: oslanjanje na tehnološke vojne operacije bez greške za koje nisu bile potrebne američke kopnene trupe i očekivanje da bi intervencije pod vodstvom NATO-a mogle stvoriti trenutne izborne jedinice usklađene sa SAD-om poput kosovskih Albanaca.

Ukrajina kao posebno zanimljivo mjesto

Ukrajina je postala posebno zanimljivo mjesto tijekom Clintonovih godina i bila je treći najveći primatelj sredstava USAid-a tijekom 1990-ih, što su nadmašili samo Egipat i Izrael. Prije Putinove invazije dobila je više od 3 milijarde dolara; otkako je Rusija pokrenula invaziju SAD je dao 14 milijardi dolara, a obećano je još 33 milijarde dolara. NATO-ova obuka ukrajinskih vojnika s vremenom se naglo povećala. Počevši od Clintonove vojne intervencije u ratu na Kosovu 1999. godine, na ukrajinske trupe moglo se računati u gotovo svakoj operaciji nakon hladnog rata pod vodstvom SAD-a, uključujući Afganistan i Irak. Snažan otpor ukrajinske vojske ruskom napadu je možda manje iznenađujući nego što bi trebao biti: veliki njezini dijelovi obučeni su u NATO-u i sposobni su učinkovito koristiti oružje NATO-a.

U vrijeme kada je George W Bush došao na vlast 2001. godine, NATO je još uvijek uživao u žaru svog rata na Balkanu, gdje i danas upravlja državom koju je sam stvorio na Kosovu. Nakon napada 11. rujna, kada se Bushova administracija prvi put pozvala na članak 5, NATO je svom portfelju dodao globalnu koordinaciju borbe protiv terorizma, ali je zatvor io oči pred ruskom domaćom antiterorističkom kampanjom, kao i prvom većom akcijom Pekinga protiv Ujgura u provinciji Xinjiang. No, dok je Bush dijelio Clintonovu vjeru u neizbježan trijumf američkog puta, želio je odbaciti dio pretvaranja NATO saveza. Ako je Washington bio jedina važna sila u NATO-u, a čovječanstvo je već ušlo u unipolarni svjetski poredak, koji je smisao čekati da Belgijci podrže američke želje?

Povezanost Poljske i Baltika sa SAD-om

Najpostojaniji saveznici washingtona u NATO-u danas su Poljska i Baltik. Ako budu prisiljeni birati između hegemonije Berlina ili Bruxellesa, ili hegemonije Washingtona, za istočnoeuropske čelnike Washington svaki put pobjeđuje. Dok se Britanija specijalizirala za primanje ruskog kapitala, Njemačka za potrošnju ruske energije, a Francuska je u povijesti Rusiju doživljavala kao potencijalnog strateškog partnera, Poljska i Baltik nikad ne prestaju naglašavati prijetnju svom teško stečenom suverenitetu. Washington s njima dijeli svoje viđenje Rusije: više nije vrijedno "resetiranja" odnosa s nepopravljivom zemljom. Za mnoge u Washingtonu, Rusija mora ostati nepopravljiva ako NATO želi nastaviti pokazivati na golemu razliku koja dijeli države pod njegovim okriljem od barbara na vratima. Iz ove perspektive, jaka, liberalna, demokratska Rusija bi možda predstavljala čak i veći izazov američkoj hegemoniji u Europi nego autokratska, revanšistička, ali u konačnici slaba Rusija.

Ako su istočnoeuropske države uvjerene da NATO čuva njihov suverenitet, čini se da se obrnuto odnosi na Europu u širem smislu. Još od izbora Donalda Trumpa, kada je Angela Merkel najavila da će Europa jednog dana možda morati brinuti o vlastitoj sigurnosti, postojalo je očekivanje da će se države EU-a udaljiti od svojih zaštitnika SAD-a, a mnogi su, barem u teoriji, pozdravljali perspektivu jačeg europskog partnera. Ali u praksi NATO često odvlači Europljane od njihovih vlastitih samoproglašenih interesa. Godine 2010. vlada Nizozemske je pala kada je javnost odbacila njezinu odlučnu poslušnost NATO-ovoj misiji u Afganistanu. Već pod pritiskom SAD-a zbog stvaranja bližih energetskih veza s Rusijom, Njemačka bi sada možda trebala smiriti NATO slanjem teškog naoružanja Ukrajini i potpuno prekidanjem veza sa ruskom energijom. Godine 2018., njemački veliki čovjek ljevice, Hans-Magnus Enzenberger, opisao je NATO kao tributski sustav s državama članicama i pridruženim državama koje povremeno šalju vojnike za ratove Washingtona. Njegov francuski kolega, Régis Debray, ponavljajući De Gaullea, nazvao je NATO "ništa drugo nego vojna i politička podređenost zapadne Europe od strane Sjedinjenih Država".

Iluzija o samostalnosti?

Godinama se u Europi nejasno govorilo o novoj inicijativi pod nazivom Europski sigurnosni i obrambeni identitet, koja bi nekako trebala pojaviti, poput Atene, iz NATO-a. No, ruska invazija na Ukrajinu otkrila je koliko su europski koraci prema autonomiji varljivi i koliko je duboko postavljena institucionalna brava NATO-a na kontinentu. "Ideja europske strateške autonomije ide predaleko ako potiče iluziju da možemo jamčiti sigurnost, stabilnost i prosperitet u Europi bez NATO-a i bez SAD-a", glatko je izjavio njemački ministar vanjskih poslova već 2020. Ako ništa drugo, NATO-ova moć i relevantnost će narasti zbog ulaganja u nadolazećim godinama te povećanje europskih izdataka za obranu, koje su još uvijek male u usporedbi s Washingtonom. Bit će sve više materijala za nadležnosti NATO-a.

Problem s težnjom za europskom obrambenom autonomijom nije samo u tome što bi se – poput uvođenja Europske obrambene zajednice 1952. – moglo obiti o glavu. Ali prije to što, s obzirom na to što je Europska unija danas, teško da ima ružičastu perspektivu, ako je ikad i uspjela poprimiti militariziraniji oblik. Kompetentna vojska EU-a koja patrolira Sahelom u potrazi za migrantima, provodi razrađen sustav repatrijacije i prisiljava režime u Africi i Aziji da i dalje budu točke izvlačenja njegovih resursa i spremnika njegovog smeća, poslužila bi samo za stjecanje statusa “Tvrđave Europe” kao avangarde ksenofobičnog neoliberalizma.

Engleski povjesničar EP Thompson tvrdio je 1978. da je "natopolitizam" oblik ekstremne apatije, patologije umotane u praznu ideologiju. Ali Thompson je pisao u vrijeme kada pozivi na ukidanje saveza još nisu bili dosadna zagonetka. Godine 1983. NATO-ovo postavljanje projektila Pershing u Zapadnu Njemačku moglo je još uvijek izazvati jedan od najvećih prosvjeda u poslijeratnoj njemačkoj povijesti. No, ako su mnogi građani NATO-ovih država nekada smatrali NATO-ovu institucionalizaciju nuklearnog pomaka na ivici smrtonosnog gambita, danas su se nedavni NATO-ovi ratovi u Libiji i Afganistanu odvijali bez domaćih prepreka, unatoč njihovom teškom neuspjehu i očito učinili svijet opasnijim. Ruska invazija na Ukrajinu donijela je NATO-u najveći mogući predah. Nitko ne sumnja u učinkovitu potporu NATO-a obrani ukrajinskog teritorija, iako rat još nije završio. Teže pitanje je je li NATO-ov korzet hladnog rata taj koji je ograničio slobodu zapada – i ugroženo stanovništvo diljem svijeta – više nego što ju je osigurao. U vrijeme kada nikad više nije bilo potrebe za alternativnim svjetskim poretkom, NATO kao da zatvara vrata toj mogućnosti. NATO se možda vratio. Ali možda će se vratiti samo da podigne stari transparent: "Nema alternative."

Situaciju s ratom u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.