Vjeruje se da je ruski predsjednik Vladimir Putin preuzeo potpunu kontrolu nad ratom u Ukrajini i postavlja "nemoguće zahtjeve" dok njegove snage nastavljaju s napadima na istočnu regiju Donbasa, piše Daily Mail.

Putin je preuzeo svakodnevnu kontrolu nad sukobom i uglavnom je delegirao vođenje Rusije na premijera Mihaila Mišustina, prema visokom izvoru iz EU- kojeg je citirao generalni direktor iz Euroazijske grupe, Mujaba Rahman.

Ruski predsjednik nije gubio vrijeme postavljajući niz velikih zahtjeva u pokušaju da osigura neki uspjeh u Ukrajini uoči ruske proslave Dana pobjede 9. svibnja.

Jedan od takvih zahtjeva je da njegove trupe zauzmu Krivij Rih - rodno mjesto ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog - prema izvješću Glavnog stožera ukrajinskih oružanih snaga.

Ali zauzimanje grada od otprilike milijun ljudi ogroman je zadatak za ruske snage, koje su već uključene u krvave bitke duž istočne fronte i vjeruje se da su izgubile gotovo 25.000 ljudi u samo devet i pol tjedana borbi.

Postao je poput Staljina

To dolazi nakon što je bivši agent KGB-a koji je prebjegao na Zapad rekao da su članovi Putinovog najužeg kruga u mraku o njegovu fizičkom stanju. Boris Karpičkov, bivši agent KBG-a koji je prebjegao iz Rusije, rekao je za The Sun da je Putin "lud" i da postaje "opsjednut paranoidnim idejama". "On vidi doslovno sve, uključujući one unutar ruskih sigurnosnih službi, pa čak i unutar svog užeg kruga, kao 'izdajnike'", rekao je.

Putin možda drži one koji su mu najbliži u neznanju o njegovim zdravstvenim poteškoćama, kako bi održao svoj imidž moćnog čovjeka, rekao je Karpičkov. "Toliko je sumnjičav i toliko opsjednut svojim paranoičnim idejama da se sada može usporediti sa tiraninom Staljinom", dodao je.

Staljinove posljednje godine obilježile su paranoja i nepovjerenje. Jednog od svojih liječnika zatvorio je nakon što je sugerirao da se diktator treba povući iz političkog života kako bi pokušao poboljšati svoje zdravlje. Do 1952. Kremlj je prikupljao liječnike i mučio ih zbog navodne umiješanosti u zavjere ubijanja političara, što je rezultiralo time da je većina medicinskih stručnjaka pobjegla iz zemlje.

Putin je također počeo ispitivati ​​liječnike poput Staljina posljednjih godina. U veljači su ruske vlasti sedam sati ispitivale profesora Valerija Soloveja (61) zbog redovitih tvrdnji o Putinovom navodnom zdravstvenom i psihičkom stanju. Solovoj je bio profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, koji su pohađali budući vrhunski diplomati i špijuni.

Spreman za operaciju raka?

Solovej je povezan s Telegram kanalom General SVR koji je u subotu izvijestio da bi Putin mogao biti prisiljen odustati od upravljanja ratom u Ukrajini jer ima zakazanu operaciju raka.

Navodi se da će ruski diktator navodno imenovati tvrdolinijaškog predsjednika Vijeća sigurnosti i bivšeg šefa FSB-a Nikolaja Patruševa da preuzme kontrolu nad invazijom dok je on pod nožem, nakon što je osobno preuzeo kontrolu nad operacijama na terenu.

Operacija je bila zakazana za drugu polovicu travnja, ali je odgođena, tvrdi SVR. Neće se održati prije Dana pobjede, komemoracije ruske pobjede u Drugom svjetskom ratu na Crvenom trgu 9. svibnja, tvrdi ta osoba. General SVR je prije 18 mjeseci izvijestio da Putin ima rak abdomena i Parkinsonovu bolest.

Putinov tajnik za tisak inzistirao je da je Putinovo zdravlje "izvrsno", no pojavilo se nekoliko videa i fotografija koje sugeriraju da ruski predsjednik možda i nema tako savršeno zdravlje. Bivši agent KGB-a naveo je Parkinsonovu bolest, rak ili neko drugo zdravstveno stanje kao objašnjenje za njegovo čudno ponašanje.

"Ja nisam liječnik… ali postoji ozbiljna zabrinutost da Putin pati od brojnih tjelesnih zdravstvenih problema - vjerojatno zbog sportskih ozljeda tijekom svojih mlađih godina. Zajedno s nekim problemima koji pogađaju starije ljude - poput demencije u ranim fazama", dodao je. Karpičkov je rekao da je ruski predsjednik poznat u svom krugu kao opsjednut detaljima te da ima reputaciju pamćenja lica i razgovora.

