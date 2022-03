VJEČNA LJUBAV USRED RATA / Ukrajinski borci, Lesja i Valerij, vjenčali se na prvoj liniji fronta nedaleko Kijeva: 'Ovdje imamo sve što volimo i moramo to braniti!'

Lesja Filimonova i Valerij Filimonov, pripadnici ukrajinskih snaga Teritorijalne obrane vjenčali su se blizu bojišnice u Kijevu. Dok rat u Ukrajini traje, jedan je ukrajinski par odlučio ovjekovječiti ljubav brakom. Par je sudbonosno da izrekao na prvoj liniji fronta nedaleko od Kijeva tijekom emotivne ceremonije u nedjelju. Borci Teritorijalne obrane Lesja Filimonova i Valerij Filimonov, koji su zajedno već 22 godine, održali su improvizirano vjenčanje. Par, koji ima 18-godišnju kćer, nije se vidio od početka rata i oboje su se pridružili vojsci kako bi zaštitili svoju zemlju. Lesia je za Washington Post rekla: "Ovdje imamo sve što volimo i moramo to braniti. Nemamo namjeru to dati neprijatelju". U tradicionalnoj ceremoniji koliko je to bilo moguće zbog okolnosti, vjenčanje je obavio vojni kapelan, zapaljen je i tamjan. Par se vjenčao odjeven u vojnu uniformu, mladenka je svoju kacigu zamijenila velom, dok su njihovi kolege rezervisti posluživali kavijar i predjela od lososa, Lesju i Valerija, koji služe u 112. brigadi ukrajinskih snaga teritorijalne obrane, pratili su njihovi suborci i bacali su pred njih latice. Taras Kompaničenko, popularni ukrajinski glazbenik, svirao je banduru, dok su na slikama ostali vojnici dobrovoljci uslikani kako drže cvijeće i oružje. "Teško je to nazvati bezuvjetnom srećom u ovoj situaciji, ali sigurno se osjećamo uzdignuto", rekla je mladenka. Bivši svjetski boksački prvaci u teškoj kategoriji Vladimir i gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, posjetili su par kako bi im čestitali. U galeriji pogledajte kako je izgledala ceremonija vjenčanja na prvoj liniji nedaleko Kijeva...