Krvi posvuda, gušenje i brutalni nokauti: Ovo su najbrutalniji prizori iz Arene

"Moram se izviniti Zelgu, nisam te spomenuo na eventu u Puli. Niti jedno slovo nisam rekao o Zelgu. Nisam ti rekao ni hvala. Želim to sad popraviti. Sve mogu zahvaliti Alahu, a posebno i Ivanu Vitasoviću i Zelgu Galešiću. Junior dos Santos pada kao klada", vrištao je Slo Rocky.

Borba Đanija Barbira i Tomislava Spahovića trajala je samo jednu rundu, ali kakva je to runda bila

Nije se dao Želva, no ipak je Croata bio prejak. Bio je to pravi krvavi rat na podu gdje je Barrio odnio pobjedu.

Veliku posjekotinu zaradio je Želva, krvi je bilo posvuda. No hrabro je nastavljao borbu.

Jurišić je zaradio dobre posjekotine po glavi, ali to je ništa u usporedbi s kasnijim borbama.

Dobru borbu pružili su Uroš Jurišić i Stefan Negucić. Bio je to dvoboj pun uspuđenja u kojoj je nakon tri runde pobjedu odnio Negucić

Gledtelje je osuševila i borba Aleksandara Vukosavljevića i Antonija Budimir. Vukosavljević je bolje krenuo, no na kraju ga je Budimir izbombardirao laktovima

Kakavom smo spektaklu svjedočili u subotu. FNC 20 oduševio je sve prisutne u Areni Zagreb, ali i one pred malim ekranima. MMA fanovi mogli su vidjeti ekspresne nokaute Marka Bojkovića, Đanija Barbira, krvavi rat između Croate i Želve. Kao vrhunac i šlag na tortu Slo Rocky je u drugoj rundi tehničkim nokautom riješio Aleksandra Joker Ilića i pobijedio usred Zagreba svoj do sada najljućeg protivnika. Večer puna sjajnih poteza, nokautaova i krvavih obračuna. Pogledajte kako je to izgledalo izbliza u oktagonu.