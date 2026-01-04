Ukrajinski dron pogodio vozilo: Muškarac poginuo, žena i dijete (4) u kritičnom stanju

Muškarac je poginuo, a žena i četverogodišnje dijete teško su ozlijeđeni u napadu ukrajinskog drona na vozilo u zapadnoj ruskoj pograničnoj regiji Belgorodu, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov u nedjelju putem aplikacije Telegram.

Žena i dijete su hospitalizirani i u teškom stanju. Vatrogasci su ugasili požar koji je zahvatio automobil nakon napada, dodao je.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Odvojeno, rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u nedjelju ujutro oborilo 42 ukrajinska drona, uz 90 koje je oborilo tijekom noći, uključujući tri drona koja su bila usmjerena prema Moskvi. Ukrajinski napadi dronovima često pogađaju ciljeve u Belgorodu i drugim pograničnim regijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kazna za Ukrajinu uoči sastanka Trump- Zelenski: Putin im poslao stotine dronova, postoje li uopće šanse za mir?