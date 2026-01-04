FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOSPITALIZIRANI SU /

Ukrajinski dron pogodio vozilo: Muškarac poginuo, žena i dijete (4) u kritičnom stanju

Ukrajinski dron pogodio vozilo: Muškarac poginuo, žena i dijete (4) u kritičnom stanju
×
Foto: Pexels

Vatrogasci su ugasili požar koji je zahvatio automobil nakon napada

4.1.2026.
11:20
Hina
Pexels
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac je poginuo, a žena i četverogodišnje dijete teško su ozlijeđeni u napadu ukrajinskog drona na vozilo u zapadnoj ruskoj pograničnoj regiji Belgorodu, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov u nedjelju putem aplikacije Telegram.

Žena i dijete su hospitalizirani i u teškom stanju. Vatrogasci su ugasili požar koji je zahvatio automobil nakon napada, dodao je.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Odvojeno, rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u nedjelju ujutro oborilo 42 ukrajinska drona, uz 90 koje je oborilo tijekom noći, uključujući tri drona koja su bila usmjerena prema Moskvi. Ukrajinski napadi dronovima često pogađaju ciljeve u Belgorodu i drugim pograničnim regijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kazna za Ukrajinu uoči sastanka Trump- Zelenski: Putin im poslao stotine dronova, postoje li uopće šanse za mir?

RusijaUkrajinaDronNapad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOSPITALIZIRANI SU /
Ukrajinski dron pogodio vozilo: Muškarac poginuo, žena i dijete (4) u kritičnom stanju