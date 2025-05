Natali se zaledila od straha kad je pogledala ispod kreveta: 'Vidjela sam dva oka'

Ukrajinska vlogerica Natali Homenko (32) ispričala je kako joj se rođendansko putovanje iz snova u Japanu pretvorilo u noćnu moru.

Homenko je u ožujku planirala uživati u čarima azijske države, no bizarno iskustvo iz hotela zauvijek joj je promijenilo život. Nakon što je dan provela u razgledavanju, vratila se u svoju hotelsku sobu i legla u krevet. Za 15 minuta počela je primjećivati čudan miris. Isprva je pomislila da je to njena kosa ili posteljina, no ubrzo je shvatila da smrad dopire ispod kreveta.

Šokirala se kad je pogledala ispod. "Vidjela sam kako dva oka zure u mene", priča Homenko za The Sun. Ukrajinka se ukočila od straha i mislila da zasigurno halucinira.

Scena iz horora

Skočila je i pojurila u kut sobe, a onda počela vrištati. Gledala je kako misteriozni čovjek ustaje i blokira izlaz iz sobe. "Pomislila sam da je moj život gotov. Vrištala sam i plakala, bilo je kao u horor filmu", prisjeća se Natali. Nakon toga uslijedio je novi šok. Čovjek je počeo vrištati i pobjegao iz sobe, a turistica je potresena ostala plakati u sobi.

Policija je brzo stigla na teren i krenula pretraživati sobu. Pronašli su prijenosni punjač i USB kabel koje je počinitelj ostavio. Međutim, tajanstvenom muškarcu nije bilo ni traga. Iz hotela su rekli da nema videonadzornih snimki te da ne mogu identificirati krivca, čak ni nakon što su uzeli otiske prstiju.

Pet dana užasa

Homenko je odmah uzela taksi i otišla do drugog hotela, ali jezivo iskustvo pokvarilo joj je preostalih pet dana odmora. "Bilo je to pet dana užasa. Bojala sam se da čeka dok ugasim svjetla te da se tada planira popeti i ugušiti me", priča Ukrajinka.

"Ne želim plašiti djevojke koje putuju u Japan, ali budite oprezne. Provjerite sve, ispod kreveta, u kupaonici, sve", savjetuje Natali Homenko, koja je upozorenje objavila i na društvenim mrežama. Natali tvrdi da su je brojni pratitelji podržali, ali bilo je i optužba da je izmislila priču. Te komentare nazvala je odvratnima.

