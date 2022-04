Ukrajinskoj učenici Sofiji ostao je komad gelera veličine kikirikija zabijen u mozak nakon ruskog napada na njezino selo na jugu Ukrajine prošlog mjeseca. Trenutno se oporavlja u najvećoj dječjoj bolnici u Kijevu. Glava joj je obrijana i u zavojima, a na vrhu joj viri cijev za odvod tekućine, piše Sky News.

"Stajala sam pored svoje majke i čula eksploziju", otkrila je, govoreći tihim, krhkim glasom, o erupciji nasilja 5. ožujka koja im je promijenila živote. "Potrčala sam - samo tri koraka. Onda sam začula još jednu eksploziju. I onda sam izgubila svijest."

Njihova kuću je bila pogođena. sofija i njezina majka Ljudmila (48) u to su vrijeme stajale vani. Svoja prezimena nisu željele dati iz sigurnosnih razloga, budući da je njihovo prebivalište još uvijek pod prijetnjom ruskih snaga. "Probudila sam se kada su me roditelji odveli u podrum naše kuće. Mama me je uzela za noge, a otac za ruke. I onda sam se opet onesvijestila."

Tek u bolnici su shvatili o čemu se radi

Majka joj je bila lakše ranjena, s posjekotinom pokraj lijevog oka koje je krvarilo. Isprva nije shvatila da njezina kćer treba hitnu liječničku pomoć, misleći umjesto toga da je pretrpila potres mozga. “Tek u bolnici sam shvatila da joj je nešto u glavi”, rekla je majka.

Otišli su u svoju lokalnu bolnicu u obližnjem gradu Mikolajivu, blizu Crnog mora. Tamošnji liječnici uspjeli su stabilizirati Sofiju i umetnuli joj cijev u glavu. Ali nisu imali specijaliziranu opremu potrebnu da uklone nazubljen metal koji je probio njezinu lubanju i zaustavio se u mozgu.

Jedino mjesto u Ukrajini s mogućnošću liječenja tinejdžerice bila je dječja bolnica Ohmatdyt u Kijevu, oko 250 milja dalje. Nakon gotovo tri tjedna čekanja, Ljudmila je uspjela kćer sigurno prebaciti u tu bolnicu preko grada Odese.

Nevjerojatno čudo

Liječnici su odmah napravili CT kako bi vidjeli o kakvoj ozljedi se radi. Pavlo Plavskji, vrhunski dječji neurokirurg u bolnici, rekao je da je Sofijino preživljavanje bilo čudo. Pokazao je na 3D model njezine lubanje na ekranu računala, koji je pokazao geler. Da se metal pomaknuo centimetar više gore, dolje ili u stranu, oštetio bi vitalni dio mozga, što je moglo dovesti do smrti.

Međutim, geler se zaustavio duboko u njezinoj lubanji bez ikakvog krvarenja. “Imala je neke znakove upale a upala može uzrokovati krvarenje, pa smo ga odlučili ukloniti”, rekao je kirurg.

Operacija je započela sljedećeg dana. Ljudmila je priznala da je to bio jedini put da si je dopustila da zaplače. “Rečeno mi je da je ova operacija zaista ozbiljna i teška”, rekla je. "Ali sada vjerujem da u Ukrajini imaju najbolje liječnike na svijetu. Sada vjerujem da ruke liječnika kontrolira Bog. To je čudo."

Kirurg je bio siguran u sebe. Upitan je li imao tremu zbog zahvata, našalio se: „Ja sam ludi neurokirurg! Uvijek, neposredno prije operacije, zamišljam kako ću to napraviti. Zamišljam što ću raditi. Pripremam se prije operacije."

Postupak je trajao samo sat i pol. “Jako sam brz”, rekao je kirurg. Morao je izrezati gornji dio lubanje te upotrijebiti dugačke instrumente kako bi izvadio geler, a zatim vratiti komad lubanje. Što se tiče osjećaja kada je izvukao predmet, rekao je: "Lijepo – napravi fotku!"

'Sanjam gitaru'

Sofija je, govoreći u subotu, rekla da se osjećala bolje odmah nakon operacije koja se dogodila tri dana ranije. Oporavlja se na krevetu u bolničkom podrumu, sigurna od prijetnji zračnih napada koji još vise nad Kijevom.

Njezin sljedeći veliki izazov je ponovno početi hodati. Nije jasno koliko će morati ostati u bolnici, ali ima velike ambicije naučiti svirati gitaru nakon što se vrati kući. "Znam i čitati glazbu", rekla je. "Sanjam gitaru jer se naša pokvarila. Tata mi je obećao da će ju popraviti. Zato je sanjam. Želim imati crnu."

Sitauciju s ratom u Ukrajini možete pratiti OVDJE.