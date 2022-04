Elizabeth Braw, stalna suradnica na American Enterprise Institute, analizirala je za Sky News koliko je značajno za Ukrajinu da je ponovno zauzela ključna područja oko Kijeva.

Tvrdi da se "osjeća kao da se stvari počinju okretati u korist Ukrajinca, ne samo u smislu otpora već i ponovnog preuzimanja gradova".

Međutim, upozorila je da se ne može pretpostaviti da je to "put do pobjede" Ukrajine. Ako Ukrajina želi pobijediti u ratu, proći će još "dugo vremena" dok se to ne dogodi, kaže ona.

Braw kaže da se sada čini malo vjerojatnim da će Rusija uspjeti zamijeniti ukrajinsku vladu nakon što nije uspjela pokrenuti potpuni napad na Kijev. "Mislim da je taj san gotov", kaže ona.

Vladimir Putin će ipak morati "nešto prodati ruskoj javnosti", pa Braw kaže da će strategija ruskog predsjednika sada biti zauzimanje istočne Ukrajine i odsjecanje pristupa zemlji moru.

Ukrajinci vratili pod kontrolu više od 30 naselja kod Kijeva

Više od 30 naselja oko glavnog grada Kijeva koja su bila pod ruskom kontrolom ukrajinske su snage vratile pod svoju kontrolu, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajina je jutros ponovno zauzela gradove Buča i Brovari kod Kijeva. Ruske snage također su se povukle iz ključne zračne luke Hostomel u blizini Kijeva.

Rusija je ranije ovog tjedna rekla da će drastično smanjiti svoje vojne operacije oko Kijeva i Černihiva, a očekuje se da će se ruske snage prebaciti prema istoku Ukrajine.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti OVDJE.