Ukrajinci opasno udarili na Belgorod: Grad od 300,000 ljudi ostao bez struje

Kasno navečer 5. listopada ukrajinska vojska granatirala je Belgorod. Nekoliko minuta kasnije, guverner Vjačeslav Gladkov obratio se građanima putem društvenih mreža.



Meanwhile in Russia’s Belgorod right now pic.twitter.com/KKPnEv6B34 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 5, 2025

"Nije dobra večer, nažalost, za Belgorod i Belgorodski okrug, a zasad ne znamo ni za koliko još naselja u Belgorodskoj oblasti. Još jedno noćno granatiranje. Došlo je do oštećenja u elektroenergetskoj mreži. Sve hitne ekipe već su na terenu. I ja idem na mjesto udara. Sada ćemo procijeniti razmjere onoga što se dogodilo", oglasio se Gladkov.

Local channels reports that the “Luch” power substation in Belgorod is on fire following the attack. In lots of areas in Belgorod there are power outages. https://t.co/DzGtQzIOWn pic.twitter.com/rDgDLESc3D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025

Prema prvim nepotvrđenim informacijama, Ukrajinci su grad bombardirali američkim HIMARS-ima koji su smješteni na području Harkiva. Prema informacijama lokalnog Telegram kanala „Pepeo“, gori trafostanica „Luč“.

Obje strane već neko vrijeme udaraju po energetskoj infrastrukturi kako bi što više ometali civilan život. Mete napada su energetska postrojenja, naftne rafinerije, plinovodi, elektrane itd.