Ukrajinci pokušali pogoditi nuklearku? 'Detonacija je ostavila tamnu mrlju'

Ukrajinci pokušali pogoditi nuklearku? 'Detonacija je ostavila tamnu mrlju'
Foto: X/screenshot

Ukrajina zasad nije komentirala navodni incident

7.10.2025.
14:51
Hina
X/screenshot
Ruska državna nuklearna kompanija u utorak je objavila da je ukrajinski dron pokušao pogoditi nuklearnu elektranu u ruskoj regiji Voronjež. 

Rosenergoatom je priopćio da je dron zaustavljen "tehničkim sredstvima" te da je detonirao nakon što je udario u toranj za hlađenje u elektrani Novovoronjež. 

"Nije bilo štete ili ozljeda, no detonacija je ostavila tamnu mrlju na tornju za hlađenje. Osiguran je siguran rad nuklearne elektrane", priopćila je tvrtka, dodavši da su razine radijacije normalne i nepromijenjene. 

Rusi i ranije optuživali 

Ukrajina zasad nije komentirala navodni incident koji je Rosenergoatom opisao kao "još jedan čin agresije ukrajinskih oružanih snaga nad ruskim nuklearnim elektranama". 

Moskva je ranije optužila Kijev da je napao elektrane i u Kursku i Smolensku, na zapadu države. 

Ukrajina pak optužuje Rusiju da namjerno provocira rizik od radijacije u nuklearnim elektranama diljem ukrajinskog teritorija.

