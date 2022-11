Serija video snimki objavljenih prošloga tjedna na društvenim mrežama, koje prikazuju predaju ruskih vojnika i njihova mrtva tijela nedugo nakon toga, pokrenuo je raspravu jesu li ukrajinske snage počinile ratne zločine ili su djelovale u samoobrani, piše The New York Times.

Videozapisi prikazuju jezive scene u kojima se čini da je najmanje 11 Rusa, od kojih se većina vidi kako leže na tlu, ubijeno iz neposredne blizine nakon što je jedan od njihovih kolega boraca iznenada otvorio vatru na ukrajinske vojnike.

Videozapisi, čiju je autentičnost potvrdio The New York Times, nude rijedak pogled na jedan jezivi trenutak među mnogima u ovom ratu, ali ne pokazuju kako ili zašto su ubijeni ruski vojnici. Naposljetku, riječ je o misteriju koji su koristile obje strane u online borbi za srca i umove.

Videosnimke su prvo kružile na ukrajinskim news kanalima i kanalima društvenih medija koji su ih koristili za hvaljenje vojne moći svojih oružanih snaga i objavljivanje njihovog herojskog ponovnog preuzimanja teritorija izgubljenog od Rusije početkom rata. U Rusiji su, međutim, video snimke izazvale žestoku reakciju među proratnim komentatorima, koji su pozvali vladu da zatraži međunarodnu istragu.

Međusobno se optužuju za zločine

Sada se Moskva i Kijev međusobno optužuju za počinjenje ratnih zločina. Rusi optužuju ukrajinske snage da su “nemilosrdno pucale na nenaoružane ruske ratne zarobljenike”, a ukrajinski povjerenik za ljudska prava, Dmitro Lubinets, tvrdi da su ruski vojnici otvorili vatru tijekom čina predaje.

I ruske i ukrajinske snage optužene su za ratne zločine otkako je Moskva krajem veljače naredila potpunu invaziju na Ukrajinu, iako broj i razmjer prijavljenih ruskih zločina daleko premašuje one za koje je optužena Ukrajina. Ujedinjeni narodi rekli su da bi ovu epizodu trebalo istražiti.

"Svjesni smo postojanja videa i istražujemo ih", rekla je u petak za Reuters Marta Hurtado, glasnogovornica Ureda za ljudska prava UN-a. “Navodi o pogubljenjima po kratkom postupku ljudi hors de combat trebaju se žurno, potpuno i učinkovito istražiti, a svi počinitelji trebaju odgovarati.” Prema međunarodnom pravu, francuski izraz "hors de combat" odnosi se na ljude koji su "izvan borbe" zbog predaje, jer su nenaoružani, bez svijesti ili na drugi način nesposobni da se obrane.

Ubojstva su se dogodila kada je ukrajinska vojska ponovno zauzela selo Makijevka, u regiji Luhansk, sredinom studenog, kada su ruske snage pretrpjele velike gubitke. Uspoređujući videozapise sa satelitskim snimkama, The Times je potvrdio da su videozapisi snimljeni na farmi u selu. Neki od videozapisa dio su serije od četiri videa dronovima koje je 12. studenoga objavio proukrajinski Telegram kanal koji izvještava o ponovnom zauzimanju Makijevke. Times je potvrdio da su i drugi video snimci iz zraka nedavno snimljeni u selu.

Slijed događaja

Susret su snimila dva izvora: neimenovani ukrajinski vojnik koji je mobitelom snimao videodnevnike borbe za Makijevku i video snimke koje su najvjerojatnije snimile ukrajinske snage koje su nadzirale ofenzivu dronom. The Times je prikazao slijed događaja.

Prvi video ima pozadinsku glazbu i prikazuje skupinu naoružanih ukrajinskih vojnika koji leže u polju dok pucaju na metu u daljini. Vojnici zvuče kao Ukrajinci, a govore i ukrajinski i ruski. Čuju se pucnjevi, snimatelj pokazuje lice.

Drugi video pruža perspektivu iz zraka iste skupine ukrajinskih vojnika unutar dvorišta seoske kuće. Kuća i okolne zgrade teško su oštećene borbama, kao i mnoge druge zgrade u okolici.

Prikazuje ukrajinskog vojnika kako leži na zemlji i nišani strojnicom s remenom na jednu od šupa u kompleksu. Drugi ukrajinski vojnik stoji iza njega. Treći ukrajinski vojnik korača po dvorištu držeći pušku, a četvrti je na tlu i provjerava tijelo, kako se čini, mrtvog ruskog vojnika. Drugo tijelo, također očito Rusa, nepomično leži u blizini.

Još se ruskih vojnika skriva u jednoj od šupa.

Predaja ruskih vojnika

Sljedeća scena je snimka mobitelom koju je u dvorištu snimio isti ukrajinski vojnik. U videu postoje praznine, ali nije jasno zašto. Na njoj se vide četiri ukrajinska vojnika, od kojih su najmanje trojica naoružana.

Jedan vojnik s puškom oprezno se približava strukturi u kojoj su se sklonili ruski vojnici. Vojnik s mitraljezom pruža zaštitu. Čuje se nekoliko pucnjeva - iako nije jasno odakle - i vojnik se polako udaljava od pomoćne zgrade, izvlačeći ruske vojnike na nišanu.

Video se prekida, da bi se potom šest ruskih vojnika pojavilo u kadru kako leže licem prema zemlji jedan pored drugog. Najmanje dvoje od njih su živi i mogu se vidjeti kako se kreću; ostali su nepomični. Video prikazuje četiri druga vojnika kako polako izlaze iz pomoćnog objekta, jedan za drugim, neki s podignutim rukama. Pridružuju se ostalim vojnicima na tlu.

Rusi nose pancirne prsluke i kacige, a njihove uniforme imaju prepoznatljive oznake - crvene trake na potkoljenicama, jednu s četvrtastim plavim predmetom na leđima. Dvojica Ukrajinaca koji stoje pokraj izgledaju opušteno i imaju uperene puške prema tlu. Hvatanje ovih vojnika u početku je uredno i bez incidenata — ali odjednom se sve mijenja.

Dok 11. ruski vojnik izlazi iz vanjske zgrade, otvara vatru, ciljajući na jednog od ukrajinskih vojnika. Ukrajinci su iznenađeni. Kamera mobitela se trzne. Analiza onoga što se sljedeće događa od slike do slike pokazuje kako ukrajinski vojnik koji stoji pokraj njega podiže pušku i cilja prema ruskom napadaču.

Video završava i nije jasno što se dalje događa. Ali drugi snimak lokacije iz zraka pokazuje krvave posljedice. Ruski vojnici leže nepomično, naizgled mrtvi, većina njih u položaju u kojem su bili kad su se predali. Krv se nakuplja oko njih, a čini se da neki krvare iz gornjeg dijela tijela ili glave. Vojnici su odjeveni u iste uniforme s prepoznatljivim crvenim naramenicama i plavim oznakama.

Čini se da je ruski vojnik koji je pucao na Ukrajince ubijen na mjestu, a leži na poziciji odakle je pucao. Zid od bijele opeke pokraj mjesta gdje je stajao svježe je oštećen, možda uzvratnom vatrom ukrajinskih snaga.

Nitko ih nije pokupio

“Čini se da je većina njih upucana u glavu. Postoje lokve krvi. To ukazuje da su samo ostavljeni mrtvi. Čini se da nije bilo napora da ih se pokupi ili da im se pomogne”, rekao je u intervjuu dr. Rohini Haar, medicinski savjetnik za ljudska prava.

Primjećuje da su ruski vojnici nenaoružani. “Oni se smatraju osobama izvan borbe ili neborcima – zapravo ratnim zarobljenicima”, dodao je dr. Haar za New York Times, podsjećajući da to prema odredbama Rimskog statuta predstavlja kršenje međunarodnih ratnih konvencija.

Iva Vukušić, stručnjakinja za procesuiranje ratnih zločina sa Sveučilišta u Utrechtu, rekla je da je samo na temelju videodokaza teško utvrditi je li ratni zločin počinjen ili nije, te da je ključno vrijeme – kada su Rusi pucali.

“Je li to bilo u jednom ili dva rafala u trenutku ili neposredno nakon što posljednji Rus izađe i puca na Ukrajince. Ili je to bilo nakon što je neposredna prijetnja neutralizirana, kao čin osvete. U tom slučaju bi to bio ratni zločin. Ako je na Rusu pucano u žaru borbe, onda to nije slučaj. Lako je moguće da bi, da jedan od Rusa nije pucao, svi bili zarobljeni kao ratni zarobljenici i preživjeli”, dodala je dr. Vukušić.

Videozapisi iz Makivke izazvali su bijes među ruskim pro‌ratnim komentatorima. Vladlen Tatarsky, popularni aktivist i bloger, rekao je u objavi na društvenoj aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da svaki Rus “ovo mora pogledati nekoliko puta kako bi shvatio protiv koga se bori” i da “nijedan Rus ne može mirno spavati dok su počinitelji živi”.

