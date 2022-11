U srijedu je na ruskoj državnoj televiziji u emisiji "60 minuta" izbila žestoka rasprava nakon što se jedan od gostiju zalagao za potpunu ekonomsku izolaciju od Zapada. Emisiju inače vode istaknuti Putinovi propagandisti, Olga Skabejeva i zastupnik Dume Evgenij Popov.

Popov je u potpunosti odbacio tu ideju te konstatirao da Rusija ne bi preživjela niti jedan dan bez zapadnih resursa.

"Kažete da nacionaliziramo, da odmah uzmemo sve od Nijemaca! Naši vlakovi će stati sutra. Na čemu ćemo se voziti? Nemamo ništa na što možemo voziti, moramo to prihvatiti. Naravno da je lako stati na oklopno vozilo i reći, hajmo nacionalizirati sve. A što ćemo voziti? Što ćemo koristiti za izradu mobitela? Što ćemo raditi?", vikao je Popov.

'Hajdemo ih privesti pravdi'

Njegova supruga Skabejeva, oštra antizapadna retoričarka koja često s osmijehom na licu prijeti Zapadu nuklearnim oružjem, samo je promatrala raspravu.

"Oni koji su uzrokovali sve to? Hajdemo ih privesti pravdi? Pa hajdemo! No to neće napraviti nove vlakove, neće se pojaviti avioni, nemamo aviona za duge relacije. Da, sve što imamo je zapadno. Možemo nacionalizirati sve sada, a što ćemo raditi sljedeći dan? Jednostavno pitanje, nema odgovora", vikao je Popov.