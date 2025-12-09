Ukrajinci otvorili pakao u Rusiji, širi se snimka: 'Gori tri dana'

Napad dronom Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) 5. prosinca ciljao je terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) u ruskoj morskoj luci Temryuk u Krasnodarskom kraju, što je izazvalo veliki požar koji gori tri dana, rekao je izvor SBU-a za Kyiv Independent.

Ukrajinski glavni stožer potvrdio je napad 8. prosinca, izvijestivši da je u napadu uništeno otprilike 70% ukupnih spremnika goriva u objektu.

Izvor je rekao da je operaciju provela elitna specijalna jedinica SBU-a Alfa, a ciljala je proizvodne pogone Maktren-Nafte, tvrtke koja se bavi pretovarom ukapljenog prirodnog plina (LNG). Istaknuo je da požar "gori tri dana".

Prema izvoru, napad je uzrokovao požare u više od 20 od 30 spremnika na lokaciji, svaki kapaciteta 200 kubičnih metara. Dronovi su također navodno uništili željezničke cisterne, međujedinicu za punjenje gorivom i nadvožnjak za utovar/istovar. Požar je zahvatio otprilike 3000 četvornih metara.

Video snimka prikazuje ogroman požar u objektu.

It looks like the liquified gas facilities at the Temryuk port do not have a failsafe. The fire is at about 1.3 sq kms and loving being there.



It’s going to melt everything around it, but most importantly, it’s melting my heart ❤️ pic.twitter.com/jTdNPkZHoZ — Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) December 5, 2025

Ključna uloga u financiranju rata

Maktren-Nafta bavi se prijenosom ukapljenog plina iz željezničkih vagona i cisterni do specijaliziranih prijevoznika plina. Terminal, izgrađen 2008. godine, dizajniran je za preradu do 400.000 tona ukapljenog prirodnog plina (LNG) godišnje.

Izvor je rekao da je napad bio dio kontinuiranih napora SBU-a da degradira rusku naftnu i plinsku infrastrukturu, koja igra ključnu ulogu u financiranju rata protiv Ukrajine.

SBU će nastaviti sustavne pokušaje da prekine prihode ruskog naftnog i plinskog sektora.

"Ovaj novac financira rat protiv Ukrajine. Eksplozije u ruskom dvorištu nastavit će se događati u objektima koji podržavaju rat“, rekao je izvor.

Ukrajina je rutinski ciljala naftna postrojenja u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim teritorijima kako bi poremetila rusku vojnu logistiku i linije opskrbe.

POGLEDAJTE VIDEO: Putinov posjet Indiji bacio u sjenu razgovor s Trumpovim zetom i savjetnikom: