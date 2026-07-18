Ukrajinci dronovima zasuli Moskvu: Među metama i 'ruski Amazon', šire se dramatične snimke

Ukrajina je tijekom noći s petka na subotu izvela veliki napad dronovima na Moskovsku oblast. Prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođena je infrastruktura istočno od Moskve.

Na snimkama i fotografijama koje kruže društvenim mrežama vidi se gusti crni dim koji suklja iz skladišta nafte u Noginsku, gradu koji je smješten oko 50 kilometara istočno od Kremlja.

🔥 At night, AFU massively attacked Russia:



• In the Tambov region, a Wildberries warehouse caught fire after enemy air defense work. At least seven workers died, another 24 were injured.



• In Vladimir, Russian electronic warfare directed a drone directly into a residential… pic.twitter.com/pkch6zh1DQ — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 18, 2026

Napadnuta infrastruktura najveće internetske trgovine

U distribucijskom centru vodećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries u jutarnjim je satima buknuo veliki požar. Razmjeri štete zasad nisu poznati, piše Kyiv Independent. Osnovan 2004. godine, Wildberries je svojevrsni ruski ekvivalent američkog Amazona.

Closer footage of the huge fire at the Wildberries warehouse in Elektrostal, Moscow region, after the overnight drone attack on Russia. https://t.co/heidwa9zQM pic.twitter.com/nOyJ0wcRXl — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 18, 2026

Tijekom noći pogođen je i distribucijski centar Wildberriesa u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti.

Ukrajinci lansirali više od 370 dronova

Prema Moskovskoj oblasti lansirano je više od 370 ukrajinskih dronova, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Dodao je kako su na prilazima glavnom gradu srušena 64 drona. Na snimkama se mogu vidjeti i golemi stupovi dima u Moskvi.

Kako piše Kyiv Independent, izvješća o napadima i tvrdnje ruskih dužnosnika nisu mogli neovisno potvrditi. Ukrajinska vojska još se uvijek nije službeno oglasila.

An oil depot in Noginsk, Russia's Moscow region, is on fire following a drone attack.



The facility is used for the storage and handling of light petroleum products (gasoline, diesel, and kerosene).



The depot has 24 tanks with a total storage capacity of ~11,500 cubic meters. pic.twitter.com/8PyCBgzHeV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 18, 2026

Dronovi sve češće dosežu Moskvu

Najnoviji napad na naftnu infrastrukturu u moskovskoj regiji dogodio se točno mjesec dana nakon dosad najvećeg ukrajinskog napada dronovima na Moskvu, kada je 18. lipnja pogođena Moskovska rafinerija nafte.

Proteklih mjeseci Ukrajina je znatno pojačala kampanju dalekometnih udara na vojne, industrijske i energetske ciljeve u Rusiji. Dronovi sve češće dosežu Moskvu i druga područja stotinama kilometara udaljena od ukrajinske granice.

Rusija je kao odgovor dodatno ojačala protuzračnu obranu, a na krovove civilnih zgrada u Moskvi postavljeni su novi protuzračni sustavi Pancir-SMD-E.

U Ukrajini smatraju da su naftna postrojenja legitimni vojni ciljevi jer opskrbljuju gorivom i financiraju ruski ratni stroj. Stoga provode sve uspješnije dubinske napade na rusku naftnu infrastrukturu. Gađaju skladišta goriva, ometaju proizvodnju u velikim postrojenjima, a u pojedinim slučajevima potpuno zaustavljaju njihov rad.

Rusija je zbog nestašice uvodila zabrane izvoza, povećala cijene i ograničila prodaju goriva. Brojni Rusi i dalje čekaju po nekoliko sati na benzinskim postajama.