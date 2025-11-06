Ukrajina udarila duboko u Rusiju! Eksplozije potresle rafineriju u Volgogradu

Ukrajina je navodno napala rusku rafineriju nafte u Volgogradu dok su eksplozije potresale nekoliko energetskih objekata, piše Kyiv Independent.

Ukrajinska vojska navodno je tijekom noći 6. studenoga izvela napad na rusku rafineriju nafte u Volgogradu i oštetila je, izvijestili su ruski Telegram kanali, dok su eksplozije potresale nekoliko ruskih energetskih objekata.

The Kyiv Independent nije mogao odmah potvrditi izvješća, a ukrajinska vojska još nije komentirala prijavljeni napad.

Lokalni stanovnici izvijestili su o šteti, objavljujući fotografije i videozapise na društvenim mrežama koji dokumentiraju navodni rad protuzračne obrane u regiji. Iako požar nije odmah primijećen, u noćnom su se nebu u smjeru rafinerije vidjeli prizori velikih bljeskova.

Drones hit the Lukoil oil refinery in Volgograd



An ammunition depot in the occupied Donetsk region and one of Russia’s largest power plants — the Kostroma GRES — were also attacked. pic.twitter.com/fbuRhLf1e2 — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025

U napadu su oštećena stambena zgrada i nekoliko kuća, izvijestio je guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov, dodavši da je jedna osoba poginula.

„Civil, 48-godišnji muškarac, poginuo je od gelera tijekom granatiranja“, rekao je u objavi na Telegramu.

Bočarov je potvrdio da je požar izbio u industrijskoj zoni Krasnoarmejskog okruga u Volgogradskoj oblasti.

Volgograd se nalazi oko 354 kilometra od istočne ukrajinske granice s Rusijom i približno 500 kilometara od teritorija pod ukrajinskom kontrolom u blizini Kramatorska, u Donjeckoj oblasti.

Izvješća dolaze usred šireg napada dronovima na Volgogradsku oblast, izvijestili su lokalni dužnosnici.

Rafinerija, kojom upravlja Lukoil i koja se nalazi oko 450 kilometara od crte bojišnice, ima ključnu ulogu u opskrbi gorivom ruske vojske.

Objekt je ranije već bio meta ukrajinskih napada i barem je jednom bio prisiljen obustaviti proizvodnju.

U međuvremenu, u Volgorečensku, u Kostromskoj oblasti, termoelektranu su potresle eksplozije tijekom napada dronovima u Volgogradskoj oblasti, izvijestio je ukrajinski Telegram kanal Exilenova+.

Volgorečensk se nalazi oko 744 kilometra od sjeveroistočne ukrajinske granice s Rusijom i oko 275 kilometara sjeveroistočno od Moskve.

Na okupiranom Krimu, rusko skladište nafte pogođeno je u Bitumnom, blizu Simferopola, izvijestio je Telegram kanal Crimean Wind.

Ukrajina rutinski izvodi dubinske napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji, uglavnom se oslanjajući na domaće razvijene dronove.

Ruska proizvodnja nafte i plina i dalje je meta napada dok Kijev pokušava oslabiti glavni izvor financiranja Moskve za njezin rat u Ukrajini.

