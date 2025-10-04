Ukrajina optužila Kinu: 'Njihovi sateliti daju Moskvi ciljeve za napade na strateške mete'

Kina šalje obavještajne podatke Rusiji kako bi Moskva mogla izvoditi preciznije raketne napade na mete unutar Ukrajine, rekao je u subotu viši ukrajinski obavještajni dužnosnik.

Oleh Aleksandrov, dužnosnik ukrajinske Vanjske obavještajne službe, rekao je novinskoj agenciji Ukrinform da Kina šalje satelitske obavještajne podatke o metama, uključujući i one povezane sa stranim ulaganjima.

"Postoji dokaz o suradnji između Rusije i Kine na visokoj razini u provođenju satelitskog izviđanja ukrajinskog teritorija kako bi se identificirale i dalje istražile strateške mete za ciljanje", rekao je Aleksandrov Ukrinformu.

"Kao što smo vidjeli proteklih mjeseci, ta mjesta možda pripadaju stranim investitorima."

Predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi regionalni dužnosnici rekli su da je u ruskom raketnom napadu u kolovozu pogođena američka tvornica uređaja u zapadnoj Zakarpatskoj oblasti, tijekom čega je ozlijeđeno 15 osoba.

Zelenskij je rekao u travnju da Kina snabdijeva Rusiju oružjem i barutom. Također je rekao da njegova vlada ima obavještajne podatke da Kina proizvodi oružje na ruskom teritoriju.

