DOBILI IH 2023. /

Ukrajina gađala vojne ciljeve u Rusiji američkim raketama ATACMS

Ukrajina gađala vojne ciljeve u Rusiji američkim raketama ATACMS
Foto: John Hamilton/afp/profimedia

Kijev je rakete dobio 2023., ali ih je smio koristiti samo na teritoriju Ukrajine.

18.11.2025.
21:34
Hina
John Hamilton/afp/profimedia
Ukraijnska vojska je u utorak objavila da je napala vojne mete u Rusiji američkim raketama ATACMS, nazvavši to "značajnim razvojem događaja".

Ukrajina dosad nije javno govorila da je ciljeve u Rusiji gađala tim naprednim balističkim sustavima, iako je ograničenje za njihovo korištenje ukinula još Bidenova administracija prije godinu dana.

Kijev je rakete dobio 2023., ali ih je smio koristiti samo na teritoriju Ukrajine. Bivši američki predsjednik Joe Biden je to ograničenje ukinuo u studenom 2024., potez koji je kritizirao njegov nasljednik Donald Trump.

Ukrajina je od SAD-a zatražila rakete Tomahawk dometa 2500 km, ali je Trump rekao da o tome ne razmišlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'

 

DOBILI IH 2023. /
Ukrajina gađala vojne ciljeve u Rusiji američkim raketama ATACMS