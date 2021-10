U raspravi o obavezi nošenja maske u školama, predstavnici liječnika izjasnili su se za ukidanje te mjere. "Potpuno je neprimjereno da djeca i mladi satima u razredu moraju nositi masku, dok odrasli mogu navečer u kafić bez maske", rekao je predsjednik Udruženja liječnika Klaus Reinhardt. Obaveza nošenja maski u razredu trebala bi biti ukinuta u cijeloj zemlji, smatra Reinhardt, piše DW.

S tim se stavom slaže i Predsjednik strukovne udruge pedijatara Thomas Fischbach: "Smatram da je nastavljanje obaveze za maskama u školama neprikladno." On ne vidi razlog zašto bi učenici osnovnih škola općenito nastavili nositi maske na nastavi, pogotovo jer značajno manje doprinose širenju infekcije od adolescenata i odraslih.

On smatra da se odluka mora temeljiti na incidenciji i na dobi djece, te da društvo ne može i dalje očekivati da će najmlađi nositi maske kako bi pokazali obzir prema onima koji se odbijaju cijepiti.

Svaka pokrajina za sebe

U nekoliko saveznih država obaveza nošenja maski za određene dobne skupine je već ukinuta. Od petka (1.10.) školarci u Saarlandu općenito više ne moraju nositi masku na nastavi, a u Bavarskoj će se to primjenjivati ​​od idućeg tjedna. U školama u Brandenburgu obaveza nošenja maski se odnosi ukida za učenika do šestog razreda, a u Berlinu ovo pravilo vrijedi od ponedjeljka. U Njemačkoj su za obrazovni sustav nadležne savezne zemlje, pa savezna vlada tu nema ingerencije.

No, nisu svi s tim razvojem suglasni. Virologinja Melanie Brinkmann smatra da je takav korak preuranjen. "Ako želite ukloniti nešto čije su koristi znanstveno dokazane i što ne košta gotovo ništa, to možete učiniti. Pitanje je samo je li to pametno", kaže Brinkmann.

Ova viriloginja iz Heimholtz-centra za istraživanje infekcija iz Braunschweiga smatra da je "s obzirom na veliki broj necijepljenih osoba, uključujući i djecu, ova odluka preuranjena - i, iskreno govoreći, prilično glupa".

Rizik od dugotrajnih posljedica

Njemačko udruženje učitelja također je skeptično u pogledu prestanka obaveze nošenja maski za školarce, a i sindikat obrazovanja VBE također je pozvao na oprez. Tvrde da bi se djeca mogla ozbiljno razboljeti i ukazuju na rizik od tzv. "dugog kovida" - dugoročnih posljedica infekcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Pedijatri, s druge strane, tvrde da postoji znanstveni konsenzus da se djeca i adolescenti rijetko ozbiljno razbole od koronavirusa i da se obično brzo oporave.

Prema podacima Instituta Robert Koch (RKI) trenutno je posebno velik broj zaraza među djecom predškolske dobi i adolescentima do 19 godina. Stručnjaci RKI-a i kao i neki medijski eksponirani virolozi već danima upozoravaju da Njemačkoj na jesen i tokom zime vjerojatno predstoji novi veći val zaraza koronavirusom.