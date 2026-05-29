IZA REŠETAKA /

Hrvat (14) uhvaćen na djelu u Austriji: S pomagačem pokušao provaliti u kuću, dan prije obilazili 'metu'

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policiju je pozvao susjed koji je primijetio da se nešto sumnjivo događa

29.5.2026.
8:23
Dunja Stanković
Austrijska policija uhitila je u četvrtak 14-godišnjeg hrvatskog državljanina nakon pokušaja provale u obiteljsku kuću u Linzu, dok je njegov pomagač pobjegao. 

Prema informacijama iz istrage, koje prenosi Fenix Magazin, dvojac je iz Hrvatske doputovao u Austriju s namjerom da počine provale. Kuću su navodno dan ranije obilazili i nabavili alat za provalu. 

U četvrtak su pokušali nasilno ući u objekt. 

Policiju je u konačnici pozvao susjed koji je primijetio da se nešto sumnjivo događa, a policija je maloljetnika zatekla na mjestu događaja. 

Po nalogu državnog odvjetništva, tinejdžer je prebačen u zavor u Linzu. 

Istragu vodi Zemaljski kriminalistički ured Gornje Austrije, a policija traga za još jednim počiniteljem. 

