Hrvat (14) uhvaćen na djelu u Austriji: S pomagačem pokušao provaliti u kuću, dan prije obilazili 'metu'

Austrijska policija uhitila je u četvrtak 14-godišnjeg hrvatskog državljanina nakon pokušaja provale u obiteljsku kuću u Linzu, dok je njegov pomagač pobjegao.

Prema informacijama iz istrage, koje prenosi Fenix Magazin, dvojac je iz Hrvatske doputovao u Austriju s namjerom da počine provale. Kuću su navodno dan ranije obilazili i nabavili alat za provalu.

U četvrtak su pokušali nasilno ući u objekt.

Policiju je u konačnici pozvao susjed koji je primijetio da se nešto sumnjivo događa, a policija je maloljetnika zatekla na mjestu događaja.

Po nalogu državnog odvjetništva, tinejdžer je prebačen u zavor u Linzu.

Istragu vodi Zemaljski kriminalistički ured Gornje Austrije, a policija traga za još jednim počiniteljem.