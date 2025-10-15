Nova uvreda Hamasa, mirovni sporazum ugrožen? Vratili krivo tijelo: 'To nije oteti Izraelac'

Tijelo koje je Hamas u utorak vratio Izraelu nije izraelski talac, rekli su dužnosnici lokalnim medijima. Hamas je optužen za novu uvredu nakon što su testovi pokazali da jedan od četiri posmrtna ostatka pripada stanovniku Gaze, piše Daily Mail.

Ostala tri tijela identificirana su kao Tamir Nimrodi, Eitan Levy i Uriel Baruch.

Nakon što su otkriveni identiteti triju tijela, forenzičari u Izraelu naznačili su da istražuju mogućnost da jedno od njih ne pripada jednom od 24 osobe koje su umrle u zatočeništvu u Gazi.

Već su to napravili

Ranije ove godine, dužnosnici Hamasa vratili su tijelo za koje su tvrdili da pripada Shiri Bibas, koja je bila jedna od talaca. Kasnije je potvrđeno da je bila riječ o Palestincu.

Najnoviji razvoj događaja izazvao je veliko ogorčenje među ožalošćenim obiteljima koje su zahtijevale od vlade da poduzme odlučne mjere protiv Hamasa. Jedan od uvjeta mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 20 točaka bio je oslobađanje svih talaca - mrtvih ili živih.

No, Hamasov neuspjeh u isporuci posmrtnih ostataka preminulih doveo je do straha da je mirovni sporazum već ugrožen.

Jučer je objavljeno da se Crveni križ pridružio potrazi za tijelima. Vozilo u vlasništvu dobrotvorne organizacije viđeno je kako se kreće prema području Kissufim kako bi tražilo tijela u ruševinama Gaze.

'Mrtvi nisu vraćeni kako je obećano'

Nakon što je u ponedjeljak pušteno sve žive taoce, Izrael je naredio Hamasu da do kraja utorka isporuči tijela svih mrtvih talaca. Izrael je sada odbio povećati pomoć koja je trebala ići u Gazu. U međuvremenu, Trump je izrazio razočaranje Hamasovim neuspjehom u isporuci tijela.

"Nije učinjeno. Mrtvi nisu vraćeni kako je obećano!", napisao je Trump na Truth Socialu.

Dok je svijet slavio oslobađanje živih talaca, stigla su samo četiri lijesa s poginulima, što je izazvalo bijes diljem Izraela. Nakon Netanyahuovog roka u utorak, Hamas se obvezao poslati još četiri. Njihova vojska potvrdila je da je njihove lijesove preuzeo Crveni križ.

No jučer je glasnogovornik dobrotvorne organizacije rekao da će potraga za tijelima biti ogroman izazov.

