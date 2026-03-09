Učenik (18) autom pregazio omiljenog profesora, ali supruga traži da ga se ne kazni

Velika tragedija potresla je američku saveznu državu Georgiju. Omiljeni profesor matematike i sportski trener Jason Hughes (40) poginuo je nakon što ga je ispred vlastite kuće slučajno pregazio učenik koji je s prijateljima sudjelovao u neslanoj šali.

Prema navodima lokalnih vlasti, skupina tinejdžera u noći 6. ožujka došla je do Hughesove kuće u gradu Gainesvilleu kako bi drveće u njegovu dvorištu omotala toaletnim papirom - šalu koja je među mladima poznata kao "rolling".

Dok su pokušavali pobjeći u dva automobila, Hughes je izašao iz kuće. U jednom trenutku se spotaknuo i pao na cestu, nakon čega ga je jedan od automobila nenamjerno pregazio, priopćio je šerifov ured okruga Hall.

Za upravljačem vozila bio je Jayden Ryan Wallace (18). On i još dvije osobe odmah su stali kako bi pokušali pomoći ozlijeđenom profesoru dok su pozvali hitne službe. Hughes je prevezen u bolnicu, ali je ondje preminuo.

Policija je nakon tragedije uhitila pet tinejdžera. Wallace, koji je punoljetan, suočava se s optužbama za ubojstvo vozilom prvog stupnja, neopreznu vožnju, nezakonit ulazak na tuđi posjed i bacanje otpada na privatnoj imovini. Za najtežu optužbu prijeti mu kazna od tri do 15 godina zatvora. Ostala četvorica tinejdžera terete se za nezakonit ulazak na posjed i bacanje otpada.

Svi su u međuvremenu pušteni uz jamčevinu do daljnjeg tijeka postupka.

'Ne želim da budu kazneno gonjeni'

U međuvremenu se oglasila i Hughesova supruga Laura, koja ne želi kazneni progon tinejdžera. U izjavi je poručila kako njezina obitelj "podržava odbacivanje optužbi protiv svih uključenih".

"Ovo je strašna tragedija, ali naša obitelj želi spriječiti da se dogodi još jedna tragedija koja bi uništila živote ove djece", poručila je.

Dodala je i kako je njezin suprug čak očekivao da bi učenici mogli napraviti takvu šalu te ih je želio uhvatiti na djelu više iz zabave nego iz ljutnje.

'Uvijek se borio za druge'

Hughesova smrt duboko je pogodila zajednicu u Gainesvilleu. Kolege i učenici opisuju ga kao iznimno predanog profesora, mentora i trenera koji je uvijek poticao mlade da budu bolji.

Osim što je predavao matematiku, bio je akademski mentor u školskom nogometnom programu, vodio je biblijske studije za trenere te sudjelovao u programu mentorstva i volontiranja za učenike.

"Bio je osoba koja je uvijek bodrila druge, bez obzira na sve", rekla je jedna učenica dok je ispred škole odavala počast preminulom profesoru.

Hughes je sa suprugom Laurom, koja također radi u školi, odgajao dvojicu sinova, a obitelj se u Gainesville preselila nakon deset godina rada u drugom školskom okrugu.

