Ubio samohranog oca u vlaku: Pitao ga za kartu, a onda divljački nasrnuo

Nakon ubojstva konduktera lokalnog vlaka u njemačkoj javnosti se iznova povela rasprava o nasilju u javnom prostoru, a političari u četvrtak traže zakonske promjene.

"Zakonska zaštita radnika u ustanovama poput Njemačke željeznice mora biti osjetno poboljšana: kazne moraju biti osjetno povećane “, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU).

I ministrica pravosuđa Stefanie Hubig (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) je zatražila zakonske promjene i ukazala na to kako je aktualna vlada već pokrenula proces pooštrenja zakona kada su u pitanju napadi na policajce i vatrogasce.

Ministar prometa Patrick Schneider (Kršćansko-demokratska unija CDU) je rekao kako se sve razine države moraju oduprijeti porastu nasilja.

"Užasno je da netko tko obavlja svoj posao izgubi život zbog sirovog i besmislenog nasilja“, rekao je Schneider.

Pretučen na smrt

Političari su time reagirali na ubojstvo konduktera kojeg je u utorak navečer prilikom kontrole karata u blizini Kaserslauterna na smrt pretukao putnik.

Incident se zbio nakon što je kondukter Serkan C. od putnika koji se vozio bez karte, zatražio da napusti vlak. Nakon toga je osumnjičeni, pri čemu se radi o 26-godišnjem državljaninu Grčke s prebivalištem u Luksemburgu, nasrnuo na konduktera i pritom mu nanio teške ozlijede od čega je 36-godišnjak nedugo nakon toga preminuo u bolnici.

U srijedu su na peronima diljem Njemačke putnici minutom šutnje odali počast ubijenom djelatniku Njemačkih željeznica.

Njemački mediji prenose kako je ubijeni Serkan C. samohrani otac dvoje malodobne djeca. Neki mediji su izrazili i dvojbu oko državljanstva osumnjičenog ukazujući na skandal oko prodaje grčkih putovnica.

Direktorica Njemačkih željeznica Evelyn Palla je ukazala na drastičan porast napada na zaposlene Njemačkih željeznica, a sindikat željezničara EVG je zatražio bolju zaštitu zaposlenih posebice konduktera. Kao jedna od mjera je navedena i praksa po kojoj bi se kontrola karata morala vršiti udvoje.

