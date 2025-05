Ubio Martinu (14) pa sakrio tijelo među smećem kod groblja: Zločin priznao jednom rečenicom

Talijan Alessio Tucci (19) u srijedu je priznao da je ubio svoju bivšu djevojku Martinu Carbonaro (14) i sakrio tijelo, javlja Sky TG24.

"Učinio sam to jer me ostavila", kazao je Tucci kad su ga pitali o motivu bolesnog zločina.

Tinejdžerica je nestala u ponedjeljak na području Afragole kod Napulja nakon što je izašla na sladoled s prijateljicom, a onda se sastala s bivšim dečkom. Na 19-godišnjaka Tuccija sumnjalo se još od početka istrage jer mu se izjave nisu slagale sa snimkama na kojima je Martina Carbonaro posljednji put snimljena.

Majka slomljena

Upravo je Tuccijeva priča policajce natjerala na intenzivniju potragu područja oko napuštene kuće čuvara nedaleko groblja, gdje su i pronašli tijelo u noći na srijedu. Navodno je Tucci leš sakrio u srušenoj zgradi ispod starog ormara, među hrpom otpada i smeća. Istražitelji su tijekom očevida pronašli i naočale s tragovima krvi.

Prvotna forenzička izvješća sugeriraju da je Martina zadobila nekoliko udaraca u glavu kamenom ili tupim predmetom i poginula zbog značajnog gubitka krvi.

"Samo želim pravdu. Želim doživotni zatvor za ovog dječaka", u suzama je ispričala djevojčičina majka Enza Cossentino. "Koji je grijeh počinila? Bila je lijepa kao sunce. Sad ću se vratiti kući i naći njezinu malu sobu praznu", dodala je slomljena majka.

