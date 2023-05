Osmero učenika i zaštitar Osnovne škole "Vladislava Ribnikara" u središtu Beograda ubijeni su, a još sedmero je teško ozlijeđeno u srijedu ujutro kad je na njih pucao 14-godišnjak.

Načelnik beogradske policije Veselin Milić rekao je da je dječak koji je napravio nezapamćeni zločin u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u prvoj izjavi, kada je pozvao policiju, rekao da je "psihopat koji se treba smiriti".

'Sam je rekao da je psihopat koji se treba smiriti'

"Kada je pozvao policiju rekao je da je pucao na osobe u školi i da je on, u toj izjavi koja je zabilježena i snimljena, psihopat koji se treba smiriti. Izjavio je da je po izvršenju toga, koliko ga je uhvatio strah, panika i čudno disanje, bilo ispravno da pozove policiju i taj događaj prijavi", kazao je Milić za RTS.

Saznaje se da je sam izjavio u prisustvu Centra za socijalni rad i odvjetnika da je on bio ignoriran od društva i da je bio isključen iz komunikacije, interakcije, svega onoga što bi moglo neko dijete imati i to ga je navelo kroz neke misli i radnje da učini ovo.

"Imao je i četiri Molotovljeva koktela i dva pištolja. Po njegovoj izjavi sam je to učinio i nije imao namjeru niti želju s tim Molotovljevim koktelima zapaliti bilo koje dijete, nego kako je rekao, da napravi jedan obrambeni zid na ulazu u školu kako policija ne bi mogla ući", ističe Milić.

'Što bi bilo da je stigao sve s popisa...'

Profesor kriminalne psihologije Dag Kolarević kaže da se može samo nagađati koji je bio motiv.

"Ono što možemo zaključiti na osnovu podataka je da je to bio planiran zločin i to tijekom dva, tri tjedna, da je bio svjestan što radi i da je to planirao, tako da to ukazuje na psihopatske elemente, na jednostavno rečeno ljudsku zlobu koja sigurno da ima neki motiv", napominje Kolarević.

Milić kaže da ne bi mogao reći je li dječak bio svjestan da neće moći odgovarati.

"Ovaj zločin nosi toliko planova, skica, način njegovog mišljenja kako je prelazio igrice, kada je to planirao, kako je rekao u prvoj izjavi na samom igralištu prije mjesec dana ili poslije toga oko tri tjedna, da izvrši ubojstvo svih koji ga iritiraju i ignoriraju, on je vrlo planski to zamišljao kako i što. Sam ovaj popis je pitanje za sve nas, što bi bilo da je stigao ovo sve", upitao je Milić.

Vučić predložio 10 mjera poslije masovnog ubojstva

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u srijedu je, nakon masovnog ubojstva u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar", predložio vladi deset mjera među kojima je snižavanje granice za kaznenopravnu odgovornost s 14 na 12 godina, uz dvogodišnji moratorij za držanje i posjedovanje oružja i strogu kontrolu dozvola.

Vučić je na konferenciji za novinare ocijenio da je danas jedan od najtežih dana u novijoj povijesti zemlje te je izrazio sućut obiteljima i srodnicima ubijenih učenika i zaštitara škole u kojoj je 13-godišnji dječak jutros usmrtio osmero školskih kolega i zaštitara, a ozlijedio još šestero učenika i nastavnicu.

Jedna od ozlijeđenih učenica i nastavnica u kritičnom su stanju i liječnici se bore za njihov život.

Srbija je danas ujedinjena u tuzi i ne pamti veću nego što je danas, ali se u takvim okolnostima moraju sagledavati uzroci i "odgovornost svakog od nas" i tražiti rješenja i načini da se ovako nešto, "ma koliko bilo nepredvidivo i neočekivano, više ne ponovi", rekao je Vučić.

Revizija svih dozvola za oružje

Vladi Srbije predložio je da se u iduće dvije godine uvede moratorij na držanje i nošenje oružja, te da se provede revizija svih dozvola izdanih za posjedovanje i držanje oružja.

Zatražio je i kontrolu načina držanja oružja, a napose provjeru da li se oružje čuva odvojeno od streljiva.

U povodu dosadašnjih informacija iz istrage koje govore da je dječak, koji je počinio masovno ubojstvo sa svojim ocem posjećivao streljane, Vučić je predložio i da se provede kontrola rada svih streljana u Srbiji i pristup malodobnika streljanama, što već postoji kao propis u važećim zakonima.

Jedan od Vučićevih prijedloga je i da se propiše kaznenopravna odgovornost za sve koji malodobnim osobama omoguće da dođu u kontakt s vatrenim oružjem.

Obveza testiranja na narkotike u školama

On je ocijenio i da će se zbog njegova prijedloga vladi o spuštanju dobne granice za kaznenopravnu odgovornosti malodobnicima s 14 na 12 godina "lomiti koplja", ali da to nije stvar oporbe već kompletnog društva.

Jedan od prijedloga odnosio se na medije i programe u kojima se prikazuje nasilje koje može naštetiti "fizičkom i mentalnom razvoju malodobnika".

Vučić je sugerirao i da treba uvesti i obvezu šestomjesečnih testova na narkotike u školama.

Spriječiti pristup dark netu

Kao važan prijedlog istaknuo je i formiranje posebnih službi za vršnjačko nasilje koje će "promptno reagirati", te onemogućavanje pristupa mrežnim stranicama "dark neta" koje savjetuju kako nabaviti oružje, drogu ili kako nekog ubiti.

"To su moji prijedlozi, vi ste ti koji donosite konačnu odluku, na kraju će mi roditelji biti zahvalni, jer ćemo moći na vreme da reagiramo", rekao je.

Vučić je istodobno konstatirao kako bi, da je sve što predlaže već bilo primijenjeno, današnja tragedija teško bila spriječena.

Naglasio je da je ''nemoguće da nitko ne odgovara '' u vezi s tragedijom u školi na Vračaru, i da to neće ''proći tek tako".

Više javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je danas da učenik 7. razreda škole "Vladislav Ribnikar" K. K. (13), koji je jutros hicima iz pištolja usmrtio osam učenika i školskog zaštitara, a šest učenika i nastavnicu teško ozlijedio, nije kazneno odgovoran, a da je njegovu ocu određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Cvijeće i igračke u školskom dvorištu

Prema Zakonu o malodobnim počiniteljima kaznenih dijela i kazneno-pravnoj zaštiti malolodobnika, K.K. je mlađi od 14 godina i nema kaznenu odgovornost, objavilo je Tužiteljstvo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, ocu dječaka V. K. (48), određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela "protiv opće sigurnosti".

Stotine Beograđana, učenika i nastavnika tijekom popodneva i večeri stizale su na školsko dvorište i na Cvjetni trg kako bi zapalili svijet i ostavili cvijeće i igračke u školskom dvorištu i na Cvjetnom trgu, nedaleko od škole.

Građani su u komemorativnom mimohodu s trga otišli ispred sjedišta Ministarstva prosvjete.

Vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost od 5. svibnja. Beogradske škole u srijedu popodne nisu radile, a nastava u svim školama u Srbiji u četvrtak počet će minutom šutnje.