Osmero učenika i zaštitar Osnovne škole "Vladislava Ribnikara" u središtu Beograda ubijeni su, a još sedmero je teško ozlijeđeno u srijedu ujutro kad je na njih pucao 14-godišnjak. Od 18 sati javnosti se obraća i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Vučić je na početku rekao da se ovo nije dogodilo u povijesti Srbije. Izrazio je sućut obitelji poginule djece i radnika škole.

"Srbija je ujedinjena u tuzi, nikad veća. Ali i u tuzi moramo sagledavati uzroke, odgovornost i rješenja da nam se ovako nešto, ma koliko bilo nepredvidivo, da se broj takvih užasnih incidenata smanjuje", rekao je.

"Nisam žurio s izjavama, sagledavamo gdje je sve sistem pogriješio, gdje je odgovornost svakoga od nas. Roditeljima djecu vratiti ne možemo. Dječak, od ovog trenutka se nalazi na posebnom mjestu, bit će smješten u posebnom djelu klinike za psihijatriju. Njegov otac je vlasnik oružja koje je nepropisno držao i čuvao. Privedena je i majka. Zbog mnogo laži i neistina, dužan sam da kao predsjednik Republike govorim o stvarnim okolnostima, a ne o onome što kao glasina služi i postaje nepisana istina."

Kaže i da neki pišu da je dječak ranije prijetio s bombama i Vučić moli da se ne šire laži i neistine.

"Roditelji su rekli da je pružao dobre rezultate, a da je loše rezultate jedino imao kada je bio zaljubljen. On je čekao dan i pripremao se za to. Bio je tri puta u streljani s ocem. Gađao je kružnu metu. Rekao je i on sam da mu se svidjelo i da je bio dobar strijelac."