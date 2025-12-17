Ubili sveučilišnog profesora: Netko ga je upucao u vlastitom domu

Nuno F. Gomes Loureiro (47), profesor nuklearne znanosti i inženjerstva, preminuo je u utorak ujutro nakon što je upucan u vlastitom domu.

Riječ je o profesoru s cijenjenog američkog Sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT).a

Profesor je zadobio više prostrjelnih rana u ponedjeljak navečer, a u utorak ujutro je u bolnici podlegao ozljedama, piše BBC.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Susjedi čuli pucnjavu

Policija je dojavu o pucnjavi u stanu dobila oko 20 sati po lokalnom vremenu, a još uvijek nitko nije uhićen. Incident se tretira kao 'aktivna istraga ubojstva koja je u tijeku'. Motiv ovog strašnog zločina još uvijek nije poznat.

Pucnjavu su čuli susjedi, a jedan je izjavio da je čuo 'tri praska' te da je mislio da netko nogom razvaljuje vrata. Susjeda Anne Greenwald je kazala da je profesor imao mladu obitelj te da mu djeca pohađaju školu u blizini.

Nagrađivani fizičar

Profesor Loureiro podrijetlom je iz Portugala gdje je diplomirao fiziku na Institutu Superior Técnico u Lisabonu 2000. godine, a doktorat iz fizike je stekao na Imperial Collegeu u Londonu 2005. godine.

Bio je poznat po svom nagrađivanom istraživanju dinamike magnetizirane plazme. Fakultetu MIT-a se pridružio 2016. godine, a 2024. je imenovan direktorom MIT-ovog Centra za znanost o plazmi i fuziju.

Njegovo istraživanje bavilo se "složenim problemima koji se kriju u središtu fuzijskih vakuumskih komora i na rubovima svemira", navodi se u sveučilišnoj osmrtnici. Također je proučavao kako iskoristiti čistu "fuzijsku energiju" u borbi protiv klimatskih promjena.

POGLEDAJTE VIDEO: Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'