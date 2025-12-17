FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR U SAD-U /

Ubili sveučilišnog profesora: Netko ga je upucao u vlastitom domu

Ubili sveučilišnog profesora: Netko ga je upucao u vlastitom domu
×
Foto: Screesnhot/x Negócios Estrangeiros Pt

Profesor Loureiro podrijetlom je iz Portugala gdje je diplomirao fiziku na Institutu Superior Técnico u Lisabonu 2000. godine, a doktorat iz fizike je stekao na Imperial Collegeu u Londonu 2005. godine

17.12.2025.
12:33
danas.hr
Screesnhot/x Negócios Estrangeiros Pt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nuno F. Gomes Loureiro (47), profesor nuklearne znanosti i inženjerstva, preminuo je u utorak ujutro nakon što je upucan u vlastitom domu. 

Riječ je o profesoru s cijenjenog američkog Sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT).a

Profesor je zadobio više prostrjelnih rana u ponedjeljak navečer, a u utorak ujutro je u bolnici podlegao ozljedama, piše BBC.

Susjedi čuli pucnjavu

Policija je dojavu o pucnjavi u stanu dobila oko 20 sati po lokalnom vremenu, a još uvijek nitko nije uhićen. Incident se tretira kao 'aktivna istraga ubojstva koja je u tijeku'. Motiv ovog strašnog zločina još uvijek nije poznat.

Pucnjavu su čuli susjedi, a jedan je izjavio da je čuo 'tri praska' te da je mislio da netko nogom razvaljuje vrata. Susjeda Anne Greenwald je kazala da je profesor imao mladu obitelj te da mu djeca pohađaju školu u blizini. 

Nagrađivani fizičar 

Profesor Loureiro podrijetlom je iz Portugala gdje je diplomirao fiziku na Institutu Superior Técnico u Lisabonu 2000. godine, a doktorat iz fizike je stekao na Imperial Collegeu u Londonu 2005. godine.

Bio je poznat po svom nagrađivanom istraživanju dinamike magnetizirane plazme. Fakultetu MIT-a se pridružio 2016. godine, a 2024. je imenovan direktorom MIT-ovog Centra za znanost o plazmi i fuziju.

Njegovo istraživanje bavilo se "složenim problemima koji se kriju u središtu fuzijskih vakuumskih komora i na rubovima svemira", navodi se u sveučilišnoj osmrtnici. Također je proučavao kako iskoristiti čistu "fuzijsku energiju" u borbi protiv klimatskih promjena.

POGLEDAJTE VIDEO: Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'

Profesor FizikeSadUbojstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR U SAD-U /
Ubili sveučilišnog profesora: Netko ga je upucao u vlastitom domu