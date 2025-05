U Sarajevu buknula zaraza, ministar proglasio epidemiju

Vlasti u Sarajevskoj županiji proglasile su u petak stanje epidemije leptospiroze nakon što je potvrđeno da se ta bolest, koju prenose glodavci, pojavila još potkraj travnja.

Iz županijskog Ministarstva zdravstva priopćili su kako stanje epidemije vrijedi za cijelu sarajevsku županiju iako je bolest ranije potvrđena uglavnom kod stanovnika dva naselja općine Novi grad.

Odlukom koju je potpisao nadležni ministar Enis Hasanović propisana je obveza prijavljivanja svih sumnjivih slučajeva, epidemiološkog ispitivanja, nadzora nad oboljelim osobama te pojačana protuepidemijska deratizacija, kao i izvanredna dezinfekcija vozila javnog prijevoza te pojačano pranje ulica i trotoara, higijena parkova i odvoz smeća, kao i posebni inspekcijski nadzor.

Već tijekom dana komunalne su službe bile na terenu čisteći odlagališta otpada.

Iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo ranije tijekom dana su potvrdili kako je do sada potvrđeno 17 slučajeva zaraze leptospirozom, infektivnom bolešću od koje ljudi obolijevaju uglavnom uslijed kontakta s izlučevinama miševa i štakora.

Prema procjenama Zavoda do širenja zaraze došlo je jer na području Sarajeva od 2021. do polovice 2024. godine nije provođena zakonom propisana sustavna deratizacija što je dovelo do nekontroliranog povećanja broja glodavaca u gradskim zonama.

Leptospiroza se uglavnom manifestira povišenom tjelesnom temperaturom i bolovima, no u nekim slučajevima može prouzročiti teške komplikacije poput oštećenja jetre i bubrega, što može dovesti do smrtnog ishoda.

