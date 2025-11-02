Vatrena stihija progutala trgovinu na Dan mrtvih: Poginulo 23 ljudi, bilo je i djece...

Blagdanski vikend pretvorio se u tragediju za obitelji na sjeverozapadu Meksika. Vatrena stihija zahvatila je diskontnu trgovinu u centru Hermosilla. Poginulo je najmanje 23 ljudi, među kojima je bilo i djece. Ozlijeđeno je preko desetak ljudi, piše Reuters.

Meksiko je tijekom vikenda obilježavao Dan mrtvih, Día de los Muertos, koji ove godine pada na subotu i nedjelju. Obitelji se kroz festivalsko veselje, uređivanje grobnica, maskiranje i šarene boje prisjećaju svojih voljenih pokojnika, jer ih i dalje smatraju dijelom zajednice.

Foto: El Sol De Hermosillo/xinhua News/profimedia

"Naložio sam temeljitu i transparentnu istragu kako bi se razjasnili uzroci nesreće", rekao je Alfonso Durazo, guverner savezne države Sonora u kojoj se nalazi grad, u videu na društvenim mrežama, dodajući da su među žrtvama bila i djeca.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Udisali otrovne plinove

Većina smrtnih slučajeva, čini se, nastupila je udisanjem otrovnih plinova, rekao je Gustavo Salas, državni odvjetnik, pozivajući se na forenzičku medicinsku službu.

„Moja iskrena sućut obiteljima i voljenima onih koji su izgubili živote“, rekla je predsjednica Claudia Sheinbaum u objavi na X-u, dodajući da je naredila slanje timova za podršku kako bi pomogli obiteljima žrtava i ozlijeđenima.

Foto: El Sol De Hermosillo/xinhua News/profimedia

Crveni križ Sonore rekao je da se njegovih 40 zaposlenika i 10 kola hitne pomoći pridružilo akciji, te su šest puta putovali u bolnicu.

Uzrok požara, koji je sada ugašen, još uvijek nije jasan, iako su neki mediji okrivili kvar na električnim instalacijama. Gradski dužnosnici rekli su da trgovina, dio popularnog diskontnog lanca Waldo's, nije bila meta napada.

Šef gradskih vatrogasaca rekao je da se još uvijek istražuje je li došlo do eksplozije.

POGLEDAJTE VIDEO: Gužve na gradskim grobljima za Svi svete, uživo s Mirogoja