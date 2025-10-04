U Njemačkoj danas nitko neće platiti struju: Neki će od toga dodatno profitirati

Danas, u subotu 4. listopada, u cijeloj Njemačkoj očekuje se olujno vrijeme - Njemačka meteorološka služba upozorava na orkanske udare vjetra u gotovo cijeloj zemlji. Ali, to ima i svoju dobru stranu: danas će se proizvesti velika količina električne energije iz vjetroelektrana.

Predviđa to i burza električne energije EEX u Leipzigu te je za "Day-Ahead" tržište (dan unaprijed) za 4. listopada objavila konstantne cijene oko ili ispod 0 eura po megavatsatu, piše Fenix magazin.

Potrošači koji dinamično prilagođavaju svoju potrošnju električne energije, danas će tako u prosjeku plaćati -0,03 centa po kilovatsatu (ct/kWh). To se posebno isplati vlasnicima električnih automobila i kućnih baterija, koje bi danas trebalo napuniti.

Zgodna statistika

Niska cijena električne energije 4. listopada nije samo rezultat snažnog vjetra, nego i smanjene potražnje. Subota je, dan nakon praznika, i industrija i poduzeća danas troše znatno manje električne energije nego inače. Samo u večernjim satima, kada više ljudi dođe kući i koristi štednjak ili televizor, očekuje se rast potrošnje – zbog čega cijena u 17 sati dostiže dnevni maksimum od 3 centa/kWh.

Burzovna cijena struje ne odgovara cijeni koju potrošači stvarno plaćaju jer dodatno moraju platiti mrežne naknade, poreze i pristojbe, a upravo ti dodaci čine većinu ukupne cijene električne energije u Njemačkoj. Mrežne naknade razlikuju se ovisno o regiji ali, u prosjeku, cijena za korisnike s dinamičnim tarifama trenutno se kreće između 15 i 20 centi po kWh, što je i dalje znatno povoljnije od cijene koju plaćaju korisnici s fiksnim tarifama.

Njemačka kućanstva u prosjeku plaćaju oko 35 centi/kWh, a oni koji ugovaraju novu tarifu u 2025. godini mogu očekivati cijenu manju od 30 centi/kWh.

