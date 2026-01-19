FREEMAIL
PROMETNI KAOS /

Veliki lančani sudar na autocesti, ozlijeđeno 25 ljudi! Sve je krenulo od poledice...

Veliki lančani sudar na autocesti, ozlijeđeno 25 ljudi! Sve je krenulo od poledice...
Foto: André März/imago Stock&people/profimedia/ilustracija

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle sve žurne službe, a očevid je u tijeku

19.1.2026.
11:32
Dunja Stanković
André März/imago Stock&people/profimedia/ilustracija
Čak 25 osoba lakše je ozlijeđeno u masovnom lančanom sudaru na njemačkoj autocesti A42 u ponedjeljak ujutro, u kojem je sudjelovalo oko 20 vozila. 

Nesreća se dogodila malo iza pet sati u smjeru Duisburga, između izlaza Bottrop-Süd i čvora Essen Nord. Prema prvotnim informacijama, čini se da će nesreću izazvalo vozilo koje je zbog poledice izgubilo kontrolu, proklizalo i okrenulo se, a uslijedio je niz sudara, prenosi Fenix magazin. 

Prometni kolaps

Autocesta je bila zatvorena u oba smjera zbog čega su se stvorili zastoji i gužve, a vozači su čekali po sat vremena u kolonama. U međuvremenu je otvorena traka u smjeru Duisburga. 

Prema izvještajima radija Emscher Lippe i WDR-a, u lančani sudar bilo je uključeno oko 20 vozila, a policija je potvrdila da je 25 osoba lakše ozlijeđeno. 

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle sve žurne službe, a očevid je u tijeku. 

Autocesta A42 jedna je od najvažnijih prometnica u Ruhrskom području, koja povezuje brojne velike gradove, uključujući Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen i Dortmund.

