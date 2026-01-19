Veliki lančani sudar na autocesti, ozlijeđeno 25 ljudi! Sve je krenulo od poledice...

Čak 25 osoba lakše je ozlijeđeno u masovnom lančanom sudaru na njemačkoj autocesti A42 u ponedjeljak ujutro, u kojem je sudjelovalo oko 20 vozila.

Nesreća se dogodila malo iza pet sati u smjeru Duisburga, između izlaza Bottrop-Süd i čvora Essen Nord. Prema prvotnim informacijama, čini se da će nesreću izazvalo vozilo koje je zbog poledice izgubilo kontrolu, proklizalo i okrenulo se, a uslijedio je niz sudara, prenosi Fenix magazin.

Prometni kolaps

Autocesta je bila zatvorena u oba smjera zbog čega su se stvorili zastoji i gužve, a vozači su čekali po sat vremena u kolonama. U međuvremenu je otvorena traka u smjeru Duisburga.

Prema izvještajima radija Emscher Lippe i WDR-a, u lančani sudar bilo je uključeno oko 20 vozila, a policija je potvrdila da je 25 osoba lakše ozlijeđeno.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle sve žurne službe, a očevid je u tijeku.

Autocesta A42 jedna je od najvažnijih prometnica u Ruhrskom području, koja povezuje brojne velike gradove, uključujući Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen i Dortmund.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku