Rijedak fenomen na Havajima: Zbog snažne erupcije vulkana nastao 'volnado'
Vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati, a sva lava ostala je ograničena unutar kratera u Nacionalnom parku Havajski vulkani
Jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, havajski Kilauea, ponovno je eruptirao u nedjelju, što je bila 36. erupcija od prosinca prošle godine.
Stupovi užarene lave dosezali su i do 330 metara visine, a osim erupcije, stanovnike je iznenadio rijedak fenomen poznat kao 'volnado', piše CNN.
Volnado je fenomen u kojem nastane vrtlog pepela i prašine što nalikuje tornadu. To se događa zbog sudara užarenog zraka blizu lave i hladnijeg okolnog zraka.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda, vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati, a sva lava ostala je ograničena unutar kratera u Nacionalnom parku Havajski vulkani.
Znanstvenici ističu da erupcija nije predstavljala prijetnju obližnjim naseljima, iako je na snazi bilo narančasto upozorenje.
POGLEDAJTE VIDEO: Kilauea opet proradila! Pogledajte spektakularne snimke erupcije na Havajima