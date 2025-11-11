Rijedak fenomen na Havajima: Zbog snažne erupcije vulkana nastao 'volnado'

Jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, havajski Kilauea, ponovno je eruptirao u nedjelju, što je bila 36. erupcija od prosinca prošle godine.

Stupovi užarene lave dosezali su i do 330 metara visine, a osim erupcije, stanovnike je iznenadio rijedak fenomen poznat kao 'volnado', piše CNN.

Kilauea eruption continues 🌋🔥 People watched as lava shot over 1,000 feet high from Hawaii’s Kilauea volcano during its latest eruptive episode over the weekend. pic.twitter.com/0pmEaDTj6X — AccuWeather (@accuweather) November 10, 2025

Volnado je fenomen u kojem nastane vrtlog pepela i prašine što nalikuje tornadu. To se događa zbog sudara užarenog zraka blizu lave i hladnijeg okolnog zraka.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati, a sva lava ostala je ograničena unutar kratera u Nacionalnom parku Havajski vulkani.

Znanstvenici ističu da erupcija nije predstavljala prijetnju obližnjim naseljima, iako je na snazi bilo narančasto upozorenje.

