SPEKTAKULARAN PRIZOR /

Rijedak fenomen na Havajima: Zbog snažne erupcije vulkana nastao 'volnado'

Rijedak fenomen na Havajima: Zbog snažne erupcije vulkana nastao 'volnado'
Foto: Screenshot X AccuWeather

Vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati, a sva lava ostala je ograničena unutar kratera u Nacionalnom parku Havajski vulkani

11.11.2025.
20:59
danas.hr
Screenshot X AccuWeather
Jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, havajski Kilauea, ponovno je eruptirao u nedjelju, što je bila 36. erupcija od prosinca prošle godine. 

Stupovi užarene lave dosezali su i do 330 metara visine, a osim erupcije, stanovnike je iznenadio rijedak fenomen poznat kao 'volnado', piše CNN.

Volnado je fenomen u kojem nastane vrtlog pepela i prašine što nalikuje tornadu. To se događa zbog sudara užarenog zraka blizu lave i hladnijeg okolnog zraka. 

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati, a sva lava ostala je ograničena unutar kratera u Nacionalnom parku Havajski vulkani. 

Znanstvenici ističu da erupcija nije predstavljala prijetnju obližnjim naseljima, iako je na snazi bilo narančasto upozorenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kilauea opet proradila! Pogledajte spektakularne snimke erupcije na Havajima

